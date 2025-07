Anatomia di un Touricidio annunciato

Tadej Pogačar, al suo quarto trionfo, ha stravinto il 112° Tour de France più con la sua aura di invulnerabilità prima ancora che per l’incontrastabile supremazia su strada. In nove tappe-chiave, il diario di una Grande Boucle 2025 – per la maglia gialla – mai nata. Ma che, grazie a un gran finale hollywoodiano, è già nella storia