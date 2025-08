Il Tour de France Femmes 2025 è stato vinto da Pauline Ferrand-Prévot. La francese della Visma | Lease a Bike ha dominato nella nona tappa, trionfando sul traguardo di Châtel Les Portes du Soleil. Ferrand-Prévot ha gestito la corsa fino a 5 chilometri dell'arrivo, staccando poi tutte le rivali, come aveva fatto ventiquattro ore prima. La trentatreenne di Reims ha conquistato il secondo successo in questa edizione della Grand Boucle e, per la prima volta in carriera, è salita sul gradino più alto del podio finale riportando in Francia il Tour 36 anni dopo Jeannie Longo. Una donna interrompe così il lungo digiuno sulle due ruote dei transalpini: amanti della bicicletta ma costretti a festeggiare da decenni le vittorie degli altri. Il suo palmares conta ora 12 medaglie iridate tra ciclismo su strada, mountain bike, ciclocross, marathon e gravel. Nel 2014 si è laureata campionessa mondiale in linea su strada per poi dedicarsi nell'intero decennio successivo al ciclocross e al cross country. "Se sono tornata alla strada era per correre il Tour e vincerlo. È stata la scelta giusta", ha detto Pauline alla vigilia dell'ultima tappa. Sul podio conclusivo salgono anche Demi Vollering di FDJ-Suez e la polacca Kasia Niewiadoma-Phinney di CANYON//SRAM zondacrypto.