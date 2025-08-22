Mattia Perin con i ciclisti della Emirates in vista della Vuelta

Sappiamo bene che Mattia Perin è un grande appassionato di ciclismo e il portiere della Juventus non si è lasciato sfuggire l’occasione di godersi a pieno l’attesa per la prima storica partenza della Vuelta a España dall’Italia. Lo ha fatto diretta a casa sua, alla Continassa. Torino infatti nelle prossime ore ospiterà il via della Vuelta 2025 Il grande giro di Spagna che per la prima tappa partirà da Venaria, attraverserà Torino e arriverà a Novara. Il Jhotel – collegato alle strutture della Continassa- sta ospitando in questi giorni ben tre squadre world tour che parteciperanno alla corsa. La Bahrain Victorius , la Soudal Quick-Step, ma soprattutto la UAE Team Emirates – XRG, la squadra del campione del mondo Pogacar, che affida le sue speranze di vittoria finale al portoghese Almeida e allo spagnolo Ayuso. Il management della UAE ha incontrato Perin al J Hotel e lo ha invitato a visitare il bus ufficiale con tanto di scambio di maglie. Perin ha incontrato diversi corridori, tra cui lo spagnolo Marc Soler e il Chief Operating Officer Andrea Agostini. Con loro anche Johnny Carera (socio/fondatore di AEJ Allsports, e manager di Pogacar tra gli altri).