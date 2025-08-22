Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Mattia Perin con i ciclisti della Emirates in vista della Vuelta

Ciclismo
Francesco Cosatti

Francesco Cosatti

Credits: Emirates

Sabato 23 agosto da Torino partirà la Vuelta e il portiere della Juventus Mattia Perin, grande appassionato di ciclismo, non ha perso l'occasione per incontrare il team Emirates al JHotel

VUELTA, L'ALBO D'ORO

Sappiamo bene che Mattia Perin è un grande appassionato di ciclismo e il portiere della Juventus non si è lasciato sfuggire l’occasione di godersi a pieno l’attesa per la prima storica partenza della Vuelta a España dall’Italia. Lo ha fatto diretta a casa sua, alla Continassa. Torino infatti nelle prossime ore ospiterà il via della Vuelta 2025 Il grande giro di Spagna che per la prima tappa partirà da Venaria, attraverserà Torino e arriverà a Novara. Il Jhotel – collegato alle  strutture della Continassa- sta ospitando in questi giorni ben tre squadre world tour che parteciperanno alla corsa. La Bahrain Victorius , la Soudal Quick-Step, ma soprattutto la UAE Team Emirates – XRG, la squadra del campione del mondo Pogacar, che affida le sue speranze di vittoria finale al portoghese Almeida e allo spagnolo Ayuso. Il management della UAE ha incontrato Perin al J Hotel e lo ha invitato a visitare il bus ufficiale con tanto di scambio di maglie. Perin ha incontrato diversi corridori, tra cui lo spagnolo Marc Soler e il Chief Operating Officer Andrea Agostini. Con loro anche Johnny Carera (socio/fondatore di AEJ Allsports, e manager di Pogacar tra gli altri).

Ciclismo: Altre Notizie

Vuelta, Perin con i ciclisti della Emirates: FOTO

Ciclismo

Sabato 23 agosto da Torino partirà la Vuelta e il portiere della Juventus Mattia Perin, grande...

Filippo Conca ha firmato con la Jayco AlUla

Ciclismo

Lo scorso giugno aveva vinto la prova in linea professionisti dei campionati italiani senza...

Baroncini, operazione in Italia dopo la caduta

Ciclismo

Il corridore 24enne della UAE Emirates XRG era caduto lo scorso 6 agosto nel corso della terza...

Vuelta Burgos, a Ciccone 5^ tappa. Vince Del Toro

Ciclismo

Dopo la vittoria nella Clasica di San Sebastian di qualche giorno fa, la terra spagnola continua...

Vuelta a Burgos, Caruso vince la 4^ tappa

Ciclismo

A tre anni e mezzo di distanza dall'ultima volta, Caruso torna al successo conquistando la quarta...
VAI ALLA SEZIONE

CICLISMO: ALTRE NEWS