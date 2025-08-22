Simpatico retroscena raccontato direttamente sui social dal corridore spagnolo. Nel viaggio in aereo da Barcellona a Torino per l'inizio della Vuelta ha perso la valigia e, per allenarsi alla vigilia della partenza, ha acquistato una maglia vintage della Juve. Alla fine però è riuscito a recuperare il bagaglio

Non c'è pace per Mikel Landa in questa stagione. In Albania, durante la prima tappa del Giro d'Italia, si era fratturato una vertebra toracica in seguito a una bruttissima caduta ed era stato costretto a ritirarsi. Lo spagnolo è riuscito a rimettersi in sesto per la Vuelta, la corsa di casa, in partenza sabato 23 agosto da Venaria Reale. Peccato però che, nel viaggio in aereo da Barcellona a Torino, abbia perso la sua valigia. Lo stesso corridore ha raccontato con ironia l'imprevisto su X, facendo appello alla compagnia di volo affinchè ritrovasse al più presto i suoi effetti personali. Nel frattempo, stando alla ricostruzione di As, per allenarsi alla vigilia della corsa ha comprato una maglia della Juve visto che l'albergo della sua squadra, la Soudal Quick-Step, si trova vicino al centro sportivo bianconero alla Continassa. La scelta è ricaduta su un capo vintage, sulla maglia storica della Juve di Trapattoni negli anni Ottanta, indossata in campo da giocatori come Platini, Boniek, Rossi, Tardelli, Scirea e Cabrini.