Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Vuelta, furto ai danni di Vingegaard e team Visma: rubate 18 biciclette

Ciclismo
©IPA/Fotogramma

Visma-Lease a Bike, team della maglia rossa alla Vuelta di Spagna Jonas Vingegaard dopo la tappa di Limone Piemonte, ha subito un furto di biciclette. La conferma è arrivata dalla squadra che, tramite i social, ha fatto sapere che il furgone dei meccanici è stato scassinato nella notte tra domenica 24 e lunedì 25 agosto

VUELTA, LA 2^ TAPPA

Il team Visma-Lease a Bike è passato da un clima di festa a quello di amarezza per un furto subito. Ieri, domenica 24 agosto, alla Vuelta di Spagna – in Italia per la grande partenza - Jonas Vingegaard ha conquistato la vittoria di tappa battendo Giulio Ciccone e guadagnandosi anche la maglia rossa di leader della generale. Al risveglio però, i festeggiamenti sono passati in secondo piano quando si è appresa la notizia dello del furto di alcune biciclette dal furgone dei meccanici. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport le bici rubate sarebbero 18, per un totale di danni che ammonta a circa 250 mila euro. Il team, attraverso una nota ha fatto sapere dell'accaduto: "Ieri sera, il furgone dei nostri meccanici è stato scassinato e diverse biciclette sono state rubate. I nostri meccanici stanno lavorando duramente per garantire che la squadra sia pronta per la terza tappa. La polizia ha avviato un'indagine sull'incidente".

Ciclismo: Altre Notizie

Vuelta, rubate 18 biciclette al team di Vingegaard

Ciclismo

Visma-Lease a Bike, team della maglia rossa alla Vuelta di Spagna Jonas Vingegaard dopo la tappa...

Mondiali Juniores, Italia prima nel medagliere

Ciclismo

La squadra azzurra conclude al primo posto nel medagliere i Mondiali Juniores di ciclismo con 6...

Vingegaard brucia Ciccone: tappa e maglia rossa!

VUELTA

Jonas Vingegaard conquista la seconda tappa della Vuelta con arrivo in salita a Limone Piemonte e...

Vuelta, a Philipsen prima tappa e maglia rossa

Ciclismo

Jasper Philipsen domina la volata di Novara ed è la prima maglia rossa dell'edizione numero 80...

Landa come... Platini: allenamento in bianconero

VUELTA

Simpatico retroscena raccontato direttamente sui social dal corridore spagnolo. Nel viaggio in...
VAI ALLA SEZIONE

CICLISMO: ALTRE NEWS