Visma-Lease a Bike, team della maglia rossa alla Vuelta di Spagna Jonas Vingegaard dopo la tappa di Limone Piemonte, ha subito un furto di biciclette. La conferma è arrivata dalla squadra che, tramite i social, ha fatto sapere che il furgone dei meccanici è stato scassinato nella notte tra domenica 24 e lunedì 25 agosto

Il team Visma-Lease a Bike è passato da un clima di festa a quello di amarezza per un furto subito. Ieri, domenica 24 agosto, alla Vuelta di Spagna – in Italia per la grande partenza - Jonas Vingegaard ha conquistato la vittoria di tappa battendo Giulio Ciccone e guadagnandosi anche la maglia rossa di leader della generale. Al risveglio però, i festeggiamenti sono passati in secondo piano quando si è appresa la notizia dello del furto di alcune biciclette dal furgone dei meccanici. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport le bici rubate sarebbero 18, per un totale di danni che ammonta a circa 250 mila euro. Il team, attraverso una nota ha fatto sapere dell'accaduto: "Ieri sera, il furgone dei nostri meccanici è stato scassinato e diverse biciclette sono state rubate. I nostri meccanici stanno lavorando duramente per garantire che la squadra sia pronta per la terza tappa. La polizia ha avviato un'indagine sull'incidente".