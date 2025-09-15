Esplora tutte le offerte Sky
Pogacar lascia la vittoria del GP Montreal al compagno McNulty della Uae-XRG

gp montreal

Tadej Pogacar show anche quando arriva secondo: il campione del mondo sloveno ha infatti 'lasciato' la vittoria al compagno statunitense Brandon McNulty, che si è imposto nel GP di Montreal. Un arrivo in passerella per il duo della Uae-XRG, arrivata all'85° successo di una stagione straordinaria

Chi lo chiamava Cannibale dovrà ricredersi, almeno in parte. Tadej Pogacar ha infatti lasciato la vittoria del GP di Montreal, una delle due corse UCI World Tour che si corrono in Canada, al compagno statunitense Brandon McNulty. Un gesto di grande altruismo per il campione del mondo sloveno, che sulle strade del Nord America era tornato per la prima volta dopo il trionfo al Tour de France. Tadej ha attaccato quando mancavano un paio di giri del circuito al termine e quando sembrava fatta per l'ennesimo assolo, ha atteso il compagno e fido gregario McNulty, concedendogli il successo nell'ennesima passerella della Uae-XRG, arrivata all'85^ vittoria stagionale

Pogacar, testa al doppio impegno mondiale

Per il fenomeno sloveno, che a fine gara ha ammesso di non essere al 100% a causa di un'influenza che l'ha debilitato, ora l'obiettivo sono i Campionati del Mondo in Ruanda. Tadej difenderà la maglia arcobaleno conquistata a Zurigo nella prova in linea del 28 settembre, ma sarà in strada già la settimana precedente a cronometro

