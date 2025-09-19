Il 'dottore del Giro' era ricoverato all'ospedale Fatebenefratelli di Milano. "Ha svolto per 40 anni il compito di responsabile dell’assistenza medica della corsa rosa con carisma, eleganza e profonda umanità, rappresentando un modello per coloro che sono poi arrivati ad uguale responsabilità dopo", il ricordo della Federciclismo

Giovanni Tredici è morto quest'oggi, venerdì 19 settembre, all'età di 81 anni. Lo storico 'dottore del Giro', ruolo che ha svolto per 40 anni, era ricoverato all'ospedale Fatebenefratelli di Milano. "Scompare con lui una delle figure di riferimento non solo nel mondo del ciclismo ma in quello più ampio dello sport per quanto riguarda l'assistenza durante le gare - si legge dal sito della Federciclismo -. Ha svolto per 40 anni il compito di responsabile dell’assistenza medica della corsa rosa con carisma, eleganza e profonda umanità, rappresentando un modello per coloro che sono poi arrivati ad uguale responsabilità dopo. Lascia ai figli Stefano, Paola e Francesco che, nei rispettivi campi della medicina, hanno raccolto l'eredità. A loro e ai familiari tutti il presidente della FCI Cordiano Dagnoni esprime i sensi del più profondo cordoglio a nome di tutto il movimento ciclistico italiano".