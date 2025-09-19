Esplora tutte le offerte Sky
Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:

Addio al dottor Tredici, lo storico medico del Giro d'Italia aveva 81 anni

Ciclismo
FOTO: @giroditalia - X

Il 'dottore del Giro' era ricoverato all'ospedale Fatebenefratelli di Milano. "Ha svolto per 40 anni il compito di responsabile dell’assistenza medica della corsa rosa con carisma, eleganza e profonda umanità, rappresentando un modello per coloro che sono poi arrivati ad uguale responsabilità dopo", il ricordo della Federciclismo

Giovanni Tredici è morto quest'oggi, venerdì 19 settembre, all'età di 81 anni. Lo storico 'dottore del Giro', ruolo che ha svolto per 40 anni, era ricoverato all'ospedale Fatebenefratelli di Milano. "Scompare con lui una delle figure di riferimento non solo nel mondo del ciclismo ma in quello più ampio dello sport per quanto riguarda l'assistenza durante le gare - si legge dal sito della Federciclismo -. Ha svolto per 40 anni il compito di responsabile dell’assistenza medica della corsa rosa con carisma, eleganza e profonda umanità, rappresentando un modello per coloro che sono poi arrivati ad uguale responsabilità dopo. Lascia ai figli Stefano, Paola e Francesco che, nei rispettivi campi della medicina, hanno raccolto l'eredità. A loro e ai familiari tutti il presidente della FCI Cordiano Dagnoni esprime i sensi del più profondo cordoglio a nome di tutto il movimento ciclistico italiano".

Ciclismo: Altre Notizie

Addio al dottor Tredici, storico medico del Giro

Ciclismo

Il 'dottore del Giro' era ricoverato all'ospedale Fatebenefratelli di Milano. "Ha svolto per 40...

Calendario e azzurri in gara ai Mondiali in Ruanda

Ciclismo

Domenica 21 settembre il via ai Mondiali di ciclismo con l'inedita sede in Africa, in Ruanda. Si...

Mondiali in Ruanda, i convocati dell'Italia

Ciclismo

Presentate ufficialmente le squadre di azzurre e azzurri per i Mondiali di ciclismo in programma...

Pogacar show: 'regala' la vittoria a McNulty

gp montreal

Tadej Pogacar show anche quando arriva secondo: il campione del mondo sloveno ha infatti...

Direttore Vuelta: "Inaccettabile quanto accaduto"

Ciclismo

Il direttore della Vuelta Javier Guillén ha parlato in conferenza stampa dopo il caos delle...
VAI ALLA SEZIONE

CICLISMO: ALTRE NEWS