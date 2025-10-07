Esplora tutte le offerte Sky
Longo Borghini vince la Tre Valli Varesine femminile: battuta Vollering

Ciclismo
©Getty

Elisa Longo Borghini riscatta la delusione a Mondiale ed Europeo andando a vincere la gara femminile della Tre Valli Varesine: la campionessa italiana ha battuto in volata l'olandese Demi Vollering

Una splendida Elisa Longo Borghini conquista la prova femminile della Tre Valli Varesine. Al termine di 137 chilometri estremamente combattuti, la 33enne della UAE ha battuto in volata l'olandese Demi Vollering, che pochi giorni fa l'aveva superata ai Campionati Europei. Dopo la delusione del Mondiale in Ruanda, Longo Borghini si è presa la rivincita nella classica lombarda. Decisiva l'azione negli ultimi 150 metri, che le è valso il secondo successo alla Tre Valli dopo quello del 2022. 

