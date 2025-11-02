Jonathan Milan vince il Criterium di Singapore

Il vincitore della maglia verde del Tour de France Jonathan Milan ha superato difficili condizioni di bagnato e si è aggiudicato il Singapore Criterium del Tour de France con uno sprint finale spettacolare. Su un circuito condizionato da una forte tempesta pre-gara, Milan ha superato l'eritreo Biniam Girmay e il belga Jasper Philipsen. "È davvero speciale essere qui per la prima volta e portare a casa un bel risultato - le parole di Milan - Devo dire che non mi aspettavo questo tempo. Gli ultimi due giorni sono stati piuttosto caldi, ma oggi per la prima ora di gara ha piovuto molto e questo a volte può influenzare la gara. Ma la strada era abbastanza buona ed era pulita e ho potuto pedalare bene". Ben Healy ha tentato una fuga all'inizio dell'ultimo giro della gara di 60 chilometri, ma l'irlandese è stato raggiunto dal gruppo a 700 metri dal traguardo con Milan ben posizionato in testa al gruppo. "La squadra ha fatto davvero un ottimo lavoro", ha detto Milan riferendosi ai suoi compagni di squadra della Lidl-Trek. "Abbiamo avuto pochi attacchi e con l'ultimo hanno colmato il divario e mi hanno posizionato per lo sprint in modo perfetto".