Martedì 9 dicembre il team NSN si è presentato ufficialmente al pubblico per preparare al meglio la stagione ciclistica 2026. All'evento ha partecipato Andrés Iniesta, leggenda del Barcellona e oggi co-proprietario di Never Say Never. Tra i componenti della squadrea c'è anche Biniam Girmay, maglia verde al Tour 2024

Un nuovo capitolo della vita di Andrés Iniesta ha preso ufficialmente il via ieri sera, con la presentazione di Never Say Never, squadra ciclistica del quale l'ex centrocampista del Barcellona è co-fondatore. L'evento si è tenuto nella città catalana e ha visto la partecipazione, oltre che di Iniesta, anche del GM Kjell Carlström e dei ciclisti Biniam Girmay (maglia verde al Tour 2024), Jake Stewart e Pau Martí. NSN rileva il team Israel, oggetto di diverse contestazioni durante l'ultima stagione, soprattutto durante la Vuelta, il che ha portato il proprietario Sylvan Adams ad abbandonare momentaneamente le corse, spalancando le porte alla squadra di Iniesta.