Martedì 9 dicembre il team NSN si è presentato ufficialmente al pubblico per preparare al meglio la stagione ciclistica 2026. All'evento ha partecipato Andrés Iniesta, leggenda del Barcellona e oggi co-proprietario di Never Say Never. Tra i componenti della squadrea c'è anche Biniam Girmay, maglia verde al Tour 2024
Un nuovo capitolo della vita di Andrés Iniesta ha preso ufficialmente il via ieri sera, con la presentazione di Never Say Never, squadra ciclistica del quale l'ex centrocampista del Barcellona è co-fondatore. L'evento si è tenuto nella città catalana e ha visto la partecipazione, oltre che di Iniesta, anche del GM Kjell Carlström e dei ciclisti Biniam Girmay (maglia verde al Tour 2024), Jake Stewart e Pau Martí. NSN rileva il team Israel, oggetto di diverse contestazioni durante l'ultima stagione, soprattutto durante la Vuelta, il che ha portato il proprietario Sylvan Adams ad abbandonare momentaneamente le corse, spalancando le porte alla squadra di Iniesta.
Iniesta: "Siamo entusiasti e motivati, il ciclismo una passione"
"Il ciclismo è sempre stata una mia passione, insieme al calcio. Sono felice di poterlo vivere dall'interno ora" dice Iniesta, che ha poi aggiunto, in merito all'ingresso di NSN nel mondo del ciclismo professionistico: "Questo è un passo molto importante per NSN a tutti i livelli. Siamo entusiasti e motivati, desiderosi di condividere le nostre conoscenze e di continuare a migliorare. Non vediamo l'ora di goderci il viaggio che ci attende".