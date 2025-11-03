Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
la ricerca

La sicurezza per le strade è un problema: i consigli per tutelarsi

Luigi Vaccariello

Luigi Vaccariello
©Ansa

Nel 2025, il numero dei decessi è già maggiore rispetto al dato del 2024: un aspetto che fa riflettere molto sul tema della sicurezza stradale per i clicisti. L'Associazione Zerosbatti ha compilato una serie di consigli utili per evitare tragedie. L'ultima, in ordine cronologico, è quella che ha riguardato Enzo Pausini a Bologna

PUOI CONTINUARE A LEGGERE L'ARTICOLO:
Se sei già cliente sky TV

Sky Sport Insider

è offerto da

Sky Extra

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport e Sky TG24

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider e Sky TG24 Insider
Attivalo Ora
Oppure
NON SEI ANCORA CLIENTE SKY TV
Abbonati a Sky Sport Insider
3
00 al mese
per 3 mesi, poi 6€ al mese

Tutti gli articoli di Sky Sport Insider

Opinioni, retroscena e storie raccontate dalle grandi firme di Sky Sport

La newsletter esclusiva di Sky Sport Insider
Abbonati
Nessun vincolo, disdici quando vuoi
visa mastercard amex
Vuoi saperne di più? Leggi le FAQ