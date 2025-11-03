Nel 2025, il numero dei decessi è già maggiore rispetto al dato del 2024: un aspetto che fa riflettere molto sul tema della sicurezza stradale per i clicisti. L'Associazione Zerosbatti ha compilato una serie di consigli utili per evitare tragedie. L'ultima, in ordine cronologico, è quella che ha riguardato Enzo Pausini a Bologna