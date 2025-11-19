Cipollini dimesso: impiantato defibrillatore

Offerte Black Friday
Mario Cipollini operato al cuore: impiantato defibrillatore sottocutaneo

Ciclismo

Mario Cipollini è stato dimesso dall'ospedale di Ancona, dove gli è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo: "Sono in forma, grazie ai medici", ha detto l'ex campione del mondo di ciclismo in un video sui social

Impiantato un defibrillatore sottocutaneo all'ex campione del mondo di ciclismo Mario Cipollini, impianto che consentirà il monitoraggio e il trattamento di eventuali aritmie ventricolari. L'ex corridore ora sta bene ed è stato dimesso dopo il ricovero di due giorni fa. In un video pubblicato sul profilo Instagram ha voluto ringraziare i medici del reparto di Clinica di Cardiologia e Aritmologia di Ancona. "Mi sono svegliato molto in forma e pronto per tornare alle mie attività. Grazie al professor Antonio Dello Russo, straordinario direttore della sua orchestra in sala operatoria dove, con grande maestria, si sono prodigati per il mio intervento", ha detto Cipollini.

