Pogacar: "Un anno da 9 ma si può migliorare"

Le parole del ciclista sloveno in un'intervista rilasciata a 'Marca', tra la stagione appena conclusa e il futuro: "Credo di poter migliorare in certi ambiti, sia in bici che fuori. Penso che tornerò al Tour. È abbastanza ovvio: è la corsa più importante di tutte"

Una stagione da 9, perché si può sempre migliorare. E Tadej Pogacar , fuoriclasse del ciclismo, intende prendersi tutto nel 2026, per rendere la prossima stagione da 10. Il campione sloveno si è raccontato a 'Marca' da Abu Dhabi, dove è testimonial dei Mondiali di ciclismo virturale 'MyWoosh'. "Che voto darei alla mia stagione? Un 9, c'è sempre margine di miglioramento in ogni aspetto della vita. Credo di poter migliorare in certi ambiti, sia in bici sia fuori. Si può fare di meglio".

Gli obiettivi per il prossimo anno

Spinto dalla rivalità con Vingegaard ("ci motiviamo a vicenda ogni anno. Negli ultimi quattro anni, Jonas mi ha spinto a raggiungere un altro livello al Tour. È essenziale averlo lì ogni anno"), Pogacar ha già fissato i tre obiettivi principali per il 2026. "Penso che tornerò al Tour. È abbastanza ovvio: è la corsa più importante di tutte - le sue parole -. Ma voglio anche mettermi alla prova nelle Classiche, per dimostrare se posso migliorare nelle corse di un giorno rispetto a quest'anno o allo scorso. La Milano-Sanremo e la Roubaix sono due corse in cui sono davvero motivato a riprovare e a lottare per la vittoria".