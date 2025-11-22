Nazionale, Viviani nello staff e Amadio nuovo Ct

Offerte Black Friday
Nazionale ciclismo, Viviani Team Manager. Amadio nuovo Ct strada uomini

Come anticipato nei giorni scorsi Elia Viviani entra ufficialmente nello staff della Nazionale azzurra di ciclismo come Team Manager. Cambia anche il Ct strada uomini: Roberto Amadio

E' stato varato il nuovo assetto delle Nazionali fino al 2028 con la nomina di Elia Viviani Team Manager della Pista e della Strada e di Roberto Amadio CT della strada élite, permettendo in questo modo a Marco Villa di concentrarsi sul settore crono e sulla pista femminile. Sono queste le principali novità della riunione del Consiglio federale che si è tenuta oggi, sabato 22 novembre. Soddisfatto il presidente Cordiano Dagnoni: “Saluto a nome di tutto il movimento Elia Viviani, che entra a far parte della Struttura tecnica in un ruolo che gli permetterà di mettere a disposizione delle Nazionali la sua grande esperienza. Abbiamo assegnato a Roberto Amadio l’incarico di CT della strada élite, in modo da permettere a Marco Villa, com'era previsto, di concentrarsi in due settori (cronometro e pista donne) sui quali l’Italia investe molte speranze in ottica olimpica. Sono certo che questo nuovo assetto permetterà ad ogni singolo CT di lavorare con maggior profitto nell’ambito di un gruppo che, come indicato all’inizio del mio prima mandato, si muove e ragiona come un unico team.”

Viviani: "Mi auguro di essere all'altezza"

Elia Viviani ha commentato così la sua nuova avventura: “Sono contento della fiducia accordatami dal Consiglio federale e mi auguro di essere all’altezza del compito assegnato. La Federazione è stata la mia casa da atleta per tanti anni, questo ruolo sarà per me una sfida ma soprattutto un’occasione per crescere e imparare come dirigente.” Marco Villa spiega invece l'avvicendamento alla guida della squadra elite uomini: “Ho accettato l’incarico di CT strada élite sapendo che sarebbe stato di un anno, il tempo necessario per riorganizzare il settore con una prospettiva più ampia di una singola stagione. In diverse occasioni ho ricordato come Cronometro e Pista fossero impegni importanti che meritano il giusto impegno. Le Olimpiadi 2028 non sono poi così lontane ed è giusto concentrare tutte le nostre attenzioni su questi due settori strategici.” Infine le parole del neo Ct Roberto Amadio: “E’ per me un grande onore guidare la Nazionale. Ripartiamo dagli ottimi piazzamenti di questa stagione e da diversi giovani che stanno maturando. Ringrazio il CF per la fiducia.”

STRUTTURA TECNICA NAZIONALE 2026–2028

  • PISTA
    Elia Viviani – Team Manager
    Edoardo Salvoldi – Commissario Tecnico Uomini
    Diego Bragato / Marco Villa – Commissari Tecnici Donne
    Ivan Quaranta – Commissario Tecnico Velocisti (Uomini e Donne)
  • STRADA
    Elia Viviani – Team Manager
    Roberto Amadio – CT Strada Élite
    Marino Amadori – CT Under 23
    Dino Savoldi – CT Juniores (Strada e Crono)
    Marco Velo – CT Donne
    Marco Villa – CT Cronometro (Uomini U23/Élite – Donne Juniores/U23/Élite)
  • MTB XCO / XCE / XCM
    Mirco Celestino – CT
  • MTB FREESTYLE
    Manlio Iaccarino – CT
  • MTB DOWNHILL
    Simone Fabbri – CT
  • BMX Race
    Mattia Furlan – CT
  • TRIAL
    Fabiano Grande – CT
  • CICLOCROSS/GRAVEL
    Daniele Pontoni – CT
  • INDOOR
    Luigi Bielli – CT
  • PARALIMPICO
    Pierpaolo Addesi – CT

