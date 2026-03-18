Sono stati ufficializzati i partenti della Milano-Torino presented by Crédit Agricole che compie 150 anni con una start list di grande livello che vedrà al via da Rho tanti nomi importanti e adatti ad un finale duro, con la doppia scalata a Superga che verosimilmente sarà decisivo e incoronerà il vincitore della 107^ edizione. Tra i grandi favoriti una coppia di compagni di squadra, entrambi protagonisti della Tirreno Adriatico appena conclusa, come Primoz Roglic - vincitore dell'edizione 2021 - e Giulio Pellizzari. Il marchigiano avrà come principali rivali due corridori sempre molto abili quando la strada sale come Tom Pidcock e Derek Gee. La Corsa dei Due Mari ha visto in grande condizione anche Tobias Halland Johannessen, che l'anno scorso chiuse al terzo posto a Superga, e Michael Storer, 10° nel 2025. Della top 10 dell'anno scorso al via anche Einer Rubio (5°), Anders Halland Johannessen (6°), Jefferson Cepeda (7°) e Lorenzo Fortunato (8°). Da tenere d'occhio anche Jan Christen, Tao Geoghegan Hart, Cian Uijtdebroeks e Paul Double. Presenti in start list altri due ex vincitori della corsa come Diego Ulissi (2013) e Alberto Bettiol (2024).