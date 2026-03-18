La Milano-Torino, la corsa ciclistica più antica ha compiuto 150 anni e l'edizione numero 107 va a Thomas Pidcock. Il britannico della Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team è il più esplosivo del gruppetto dei battistrada nell'ultimo km di ascesa verso il traguardo alla basilica di Superga. La sua azione crea subito il vuoto decisivo e per Pidcock è la seconda vittoria in stagione dopo la quinta tappa della Vuelta a Andalucìa. Dietro di lui il norvegese Tobias Halland Johannessen Uno-X Mobility, terzo lo sloveno Primož Roglič della Red Bull - Bora - hansgrohe. Quarta posizione di un altro uomo Red Bull, Giulio Pellizzari, giunto al traguardo con 11 secondi di distacco. L'azzurro, probabilmente condizionato anche dalla tendinite di cui ha sofferto anche nella recente Tirreno-Adriatico, ha dovuto ricucire più volte nella doppia ascesa a Superga ma alla fine ha strappato un piazzamento di tutto rispetto considerando anche le sue condizioni. Nella top 10 altri due azzurri: Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team ) è ottavo, Alessandro Fancellu (MBH Bank CSB Telecom Fort ) chiude nono. Il 150° compleanno della corsa più antica al mondo è stato festeggiato anche alla partenza da Rho, con numerosi bambini delle scuole che hanno portato cartelli di buon compleanno apprezzati da corridori e squadre.