Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Milano-Torino 2026, vince Tom Pidcock. Giulio Pellizzari quarto

Ciclismo

Thomas Pidcock vince la Milano-Torino 2026, decisivo lo scatto del britannico nell'ultimo km dell'ascesa verso la basilica di Superga. Secondo Johannessen, terzo Roglic. Quarto posto per l'azzurro Giulio Pellizzari

La Milano-Torino, la corsa ciclistica più antica ha compiuto 150 anni e l'edizione numero 107 va a Thomas Pidcock. Il britannico della Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team è il più esplosivo del gruppetto dei battistrada nell'ultimo km di ascesa verso il traguardo alla basilica di Superga. La sua azione crea subito il vuoto decisivo e per Pidcock è la seconda vittoria in stagione dopo la quinta tappa della Vuelta a Andalucìa. Dietro di lui il norvegese Tobias Halland Johannessen Uno-X Mobility, terzo lo sloveno Primož Roglič della Red Bull - Bora - hansgrohe. Quarta posizione di un altro uomo Red Bull, Giulio Pellizzari, giunto al traguardo con 11 secondi di distacco. L'azzurro, probabilmente condizionato anche dalla tendinite di cui ha sofferto anche nella recente Tirreno-Adriatico, ha dovuto ricucire più volte nella doppia ascesa a Superga ma alla fine ha strappato un piazzamento di tutto rispetto considerando anche le sue condizioni. Nella top 10 altri due azzurri: Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team ) è ottavo, Alessandro Fancellu (MBH Bank CSB Telecom Fort ) chiude nono. Il 150° compleanno della corsa più antica al mondo è stato festeggiato anche alla partenza da Rho, con numerosi bambini delle scuole che hanno portato cartelli di buon compleanno apprezzati da corridori e squadre. 

L'ordine d'arrivo della Milano-Torino 2026: 

  • 1) Thomas Pidcock (Pinarello Q36.5 Pro Cycling Team) 3:48:45
  • 2) Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) +0:04
  • 3) Primož Roglič (Red Bull – BORA – hansgrohe) +0:05
  • 4) Giulio Pellizzari (Red Bull – BORA – hansgrohe) +0:11
  • 5) Cian Uijtdebroeks (Movistar Team) +0:13
  • 6) Jefferson Alexander Cepeda (EF Education – EasyPost) +0:15
  • 7) Sebastian Berwick (Caja Rural – Seguros RGA) +0:18
  • 8) Lorenzo Fortunato (XDS Astana Team) +0:25
  • 9) Alessandro Fancellu (MBH Bank CSB Telecom Fort) +0:36
  • 10) Michael Storer (Tudor Pro Cycling Team) +0:41

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Ciclismo: Altre Notizie

Pogacar: "Vincere la Sanremo è una bella sfida"

Ciclismo

Tadej Pogacar è pronto a dare l'assalto alla Milano-Sanremo, una delle due Monumento che ancora...

Oggi la Milano-Torino: percorso e favoriti

Ciclismo

Si corre oggi la Milano-Torino, la corsa più antica del mondo, che compie 150 anni. Per...

Vingegaard vince Parigi-Nizza. 8^ tappa a Martinez

Ciclismo

Lenny Martinez si aggiudica l'ultima frazione della Parigi-Nizza, battendo allo sprint il...

Tirreno-Adriatico, Milan vince 7^ tappa in volata

Ciclismo

Nell'ultima tappa della Tirreno-Adriatico vittoria in volata di Jonathan Milan sul traguardo di...

Parigi-Nizza, sprinta Godon, Vingegaard leader

Ciclismo

Il francese Dorian Godon ha vinto la settima tappa della Parigi‑Nizza, da Pont Louis Nucera a...
VAI ALLA SEZIONE

CICLISMO: ALTRE NEWS