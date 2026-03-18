Tadej Pogacar è pronto a dare l'assalto alla Milano-Sanremo, una delle due Monumento che ancora manca al suo impressionante palmares. "E' una bella sfida, penso sia una gara che adatta alle mie caratteristiche. Non è un segreto che mi piacerebbe vincerla. La concorrenza sarà alta, ma con il lavoro della squadra tutto è possibile"

La UAE Team Emirates-XRG ha annunciato la formazione per la prima Classica Monumento della stagione, la Milano-Sanremo , in programma sabato 21 marzo. Tutti al servizio di Tadej Pogacar , pronto a continuare il suo assalto a una delle poche corone che ancora non è riuscito a mettere sulla testa. Insieme a lui Isaac del Toro , reduce dalla vittoria alla Tirreno-Adriatico e all'UAE Tour, in questo suo inizio d'anno fulminante. Completano lo schieramento Jan Christen, Felix Großschartner, Brandon McNulty, Domen Novak e Florian Vermeersch.

Per Pogacar, che ha debuttato in stagione dominando la Strade Bianche, sarà il sesto assalto nella Classicissima . Già vincitore di dieci Monumento e cinque Grandi Giri, Tadej ha corso la sua prima Milano-Sanremo nel 2020, ottenendo il 12° posto. Da allora, il due volte campione del mondo ha reso la corsa una sua priorità, finendo quinto, quarto, terzo e ancora terzo negli anni successivi. Solo la Milano-Sanremo e la Parigi-Roubaix mancano dal palmarès dello sloveno tra i cinque Monumenti del ciclismo.

Pogacar: "Mi piacerebbe vincere, spero di dare spettacolo"

"Non è un segreto che la Milano-Sanremo sia una gara che mi piacerebbe vincere. Penso che si adatti bene a me, ma anche a molti altri top player. La vedo come una bella sfida. Ho fatto molti sopralluoghi sul Poggio ed è una salita che conosco molto bene. La squadra è stata eccezionale alla Strade Bianche e se riusciremo a ripetere quella prestazione, tutto sarà possibile per noi. La concorrenza sarà alta come sempre, ma siamo abituati e faremo tutto il possibile per un risultato. Spero in una grande giornata di corsa e di poter offrire un buon spettacolo ai tifosi”.