Jonathan Milan salta la Milano-Sanremo

Il corridore azzurro fermato da un malanno dopo la Tirreno-Adriatico. Per lo sprinter friulano niente Milano-Sanremo, come comunicato dal suo team, la Lidl-Trek: "Sfortunatamente, Jonathan Milan non è stato bene al ritorno a casa dalla Tirreno-Adriatico ed è stato costretto a prendersi una pausa per recuperare"

La Milano-Sanremo perde uno dei suoi possibili protagonisti, soprattutto in caso di arrivo in volata (Pogacar-van der Poel permettendo). Jonathan Milan infatti non sarà al via della "Classicissima" il prossimo sabato 21 marzo. Per il corridore della Lidl-Trek un malanno subito dopo la Tirreno-Adriatico, come comunicato dal suo team: "Sfortunatamente, Jonathan Milan non è stato bene dopo il ritorno a casa dalla Tirreno-Adriatico ed è stato costretto a prendersi una pausa dalla bici per recuperare. Di conseguenza è stata presa la decisione di saltare la Milano Sanremo questo sabato". Per Milan, in questo inizio di stagione, 6 vittorie: due tappe all'Alula Tour, tre frazioni allo UAE tour e la settima e ultima tappa della Tirreno-Adriatico con arrivo a San Benedetto del Tronto. Un'assenza pesante per la Lidl-Trek che deve fare a meno anche di Mads Pedersen.