Lenny Martinez si aggiudica l'ultima frazione della Parigi-Nizza, battendo allo sprint il compagno di squadra Vingegaard. Il danese invece si aggiudica la corsa a tappe davanti al colombiano Daniel Martinez e al tedesco Steinhauser
Lenny Martinez si impone nell'ottava e ultima tappa della Parigi-Nizza, battendo in volata il compagno di fuga Jonas Vingegaard. Il danese ha conquistato l'84^ edizione della corsa a tappe francese. Sul podio insieme a Vingegaard (che ha vinto anche classifica scalatori e a punti) il colombiano Daniel Martinez e il tedesco Steinhauser.
Ordine d'arrivo 8^ tappa
- 1 Lenny Martinez FRA Bahrain – Victorious 3:06:43
- 2 Jonas Vingegaard DEN Team Visma | Lease a Bike s.t.
- 3 Harold Tejada COL XDS Astana Team +0:10
- 4 Kévin Vauquelin FRA INEOS Grenadiers +0:10
- 5 Alex Baudin FRA EF Education – EasyPost +0:10
Classifica finale
- 1 Jonas Vingegaard DEN Team Visma Lease a Bike 25:25:11
- 2 Daniel Felipe Martínez COL Red Bull BORA hansgrohe +4:23
- 3 Georg Steinhauser GER EF Education EasyPost +6:07
- 4 Kévin Vauquelin FRA INEOS Grenadiers +6:24
- 5 Lenny Martinez FRA Bahrain Victorious +7:31
- 6 Marc Soler ESP UAE Team Emirates XRG +9:09
- 7 Ion Izagirre ESP Cofidis +9:19
- 8 Mathys Rondel FRA Tudor Pro Cycling Team +10:23
- 9 Alex Baudin FRA EF Education EasyPost +10:33
- 10 Harold Tejada COL XDS Astana Team +11:40