Parigi-Nizza, Lenny Martinez vince ottava tappa. Successo finale di Vingegaard

Ciclismo

Lenny Martinez si aggiudica l'ultima frazione della Parigi-Nizza, battendo allo sprint il compagno di squadra Vingegaard. Il danese invece si aggiudica la corsa a tappe davanti al colombiano Daniel Martinez e al tedesco Steinhauser

Lenny Martinez si impone nell'ottava e ultima tappa della Parigi-Nizza, battendo in volata il compagno di fuga Jonas Vingegaard. Il danese ha conquistato l'84^ edizione della corsa a tappe francese. Sul podio insieme a Vingegaard (che ha vinto anche classifica scalatori e a punti) il colombiano Daniel Martinez e il tedesco Steinhauser.

Ordine d'arrivo 8^ tappa

  • 1 Lenny Martinez FRA Bahrain – Victorious 3:06:43
  • 2 Jonas Vingegaard DEN Team Visma | Lease a Bike s.t.
  • 3 Harold Tejada COL XDS Astana Team +0:10
  • 4 Kévin Vauquelin FRA INEOS Grenadiers +0:10
  • 5 Alex Baudin FRA EF Education – EasyPost +0:10

 Classifica finale

  • 1 Jonas Vingegaard DEN Team Visma Lease a Bike 25:25:11
  • 2 Daniel Felipe Martínez COL Red Bull BORA hansgrohe +4:23
  • 3 Georg Steinhauser GER EF Education EasyPost +6:07
  • 4 Kévin Vauquelin FRA INEOS Grenadiers +6:24
  • 5 Lenny Martinez FRA Bahrain Victorious +7:31
  • 6 Marc Soler ESP UAE Team Emirates XRG +9:09
  • 7 Ion Izagirre ESP Cofidis +9:19
  • 8 Mathys Rondel FRA Tudor Pro Cycling Team +10:23
  • 9 Alex Baudin FRA EF Education EasyPost +10:33
  • 10 Harold Tejada COL XDS Astana Team +11:40

