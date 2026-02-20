Offerte Sky
UAE Tour 2026, Jonathan Milan vince la 5^ tappa. Antonio Tiberi 1° in classifica generale

Ciclismo
©Getty

Jonathan Milan ha conquistato la seconda vittoria di fila all'Uae Tour, imponendosi nella volata che ha chiuso la quinta tappa. Ha preceduto  il norvegese Erlend Blikra e Matteo Malucelli. Al comando della classifica generale c'è sempre Antonio Tiberi

Jonathan Milan ha vinto la seconda frazione consecutiva dell'Uae Tour, imponendosi in volata sul traguardo della quinta tappa. Dopo 166 km percorsi lungo le strade di Dubai, con partenza dall'Al Mamzar Park e arrivo all'Hamdan Bin Mohammed Smart University, il corridore friulano ha preceduto il resto del gruppo allo sprint, mettendosi immediatamente Erlend Blikra, norvegese della Uno-X Mobility, e Matteo Malucelli di XDS Astana Team. Hanno chiuso in top 10 anche altri due italiani: Daniel Skerl (quinto) e Nicolò Parisini (decimo). In classifica generale, resta al comando Antonio Tiberi, che  mantiene un vantaggio di 21 secondi sul messicano Isaac Del Toro. La tappa di sabato potrebbe essere decisiva per la vittoria finale, con arrivo previsto sul Jebel Hafeet dopo una salita di quasi 12 chilometri.

Uae Tour, l'ordine d'arrivo della quinta tappa

  1. Jonathan MILAN (Lidl-Trek) ITA 3h 33' 18"
  2. Erlend BILKRA (Uno-X Mobility) NOR s.t.
  3. Matteo MALUCELLI (XDS Astana Team) ITA s.t.
  4. Luka MEZGEC (Team Jayco AIUla) SLO s.t.
  5. Daniel SKERL (Bahrain Victorious) ITA s.t.
  6. Ethan VERNON (NSN Cycling Team) ENG s.t.
  7. Steffen DE SCHUYTENEER (Lotto Intermaché) BEL s.t.
  8. Axel HUENS (Groupama-FDJ United) FRA s.t.
  9. Madis MIHKELS (Ef Education EasyPost) EST s.t.
  10. Nicolò PARISINI (Pinarello-Q36.5 Pro Cycling Team) ITA s.t.

