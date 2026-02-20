Jonathan Milan ha conquistato la seconda vittoria di fila all'Uae Tour, imponendosi nella volata che ha chiuso la quinta tappa. Ha preceduto il norvegese Erlend Blikra e Matteo Malucelli. Al comando della classifica generale c'è sempre Antonio Tiberi

Jonathan Milan ha vinto la seconda frazione consecutiva dell'Uae Tour, imponendosi in volata sul traguardo della quinta tappa. Dopo 166 km percorsi lungo le strade di Dubai, con partenza dall'Al Mamzar Park e arrivo all'Hamdan Bin Mohammed Smart University, il corridore friulano ha preceduto il resto del gruppo allo sprint, mettendosi immediatamente Erlend Blikra, norvegese della Uno-X Mobility, e Matteo Malucelli di XDS Astana Team. Hanno chiuso in top 10 anche altri due italiani: Daniel Skerl (quinto) e Nicolò Parisini (decimo). In classifica generale, resta al comando Antonio Tiberi, che mantiene un vantaggio di 21 secondi sul messicano Isaac Del Toro. La tappa di sabato potrebbe essere decisiva per la vittoria finale, con arrivo previsto sul Jebel Hafeet dopo una salita di quasi 12 chilometri.