Tadej Pogacar nella leggenda eterna alle Strade Bianche. Lo sloveno, tre volte vincitore (2022, 2024, 2025) della corsa di un giorno che fa da preludio alla stagione delle grandi classiche, avrà diritto a un cippo e l’intitolazione di un tratto di sterrato. Il campione del mondo darà il nome al tratto di Colle Pinzuto, storicamente uno dei punti decisivi di Strade Bianche. Pogacar è il secondo corridore a vedersi dedicare un tratto di strada bianca dopo lo svizzero Fabian Cancellara, che l’ha vinta nel 2008, 2012 e 2016. Alla 'locomotiva' di Berna è stato dedicato il tratto di Monte Sante Marie. La Strade Bianche 2026 è in programma il prossimo 7 marzo e segnerà il debutto stagionale di Tadej, che poi rivedremo sulle strade italiane il 21 per la Milano-Sanremo, una delle due Monumento insieme alla Roiubaix che mancano ancora nel suo straordinario palmares.