Milano-Sanremo, si parte da Pavia: il percorso

Milano-Sanremo, percorso e squadre partecipanti: si parte ancora da Pavia

Ciclismo

Presentato il percorso dell'edizione numero 117 della Milano-Sanremo, prima monumento della stagione, in programma sabato 21 marzo. Si parte ancora da Pavia, con arrivo previsto dopo 298 km in via Roma dopo aver superato Cipressa e Poggio. Tadej Pogacar andrà a caccia della sua prima Classicissima, ma dovrà fare i conti con il due volte vincitore Mathieu van der Poel

Svelato il percorso della 117^ edizione della Milano-Sanremo, in programma per il prossimo 21 marzo. Confermata Pavia come sede di partenza, con arrivo in Via Roma a Sanremo dopo 298 km, nove in più rispetto all'edizione 2025. Immutato il finale, con il passaggio in sequenza dei tre Capi, della Cipressa e dell'ascesa al Poggio, con scollinamento a 5.6 km dal traguardo. Tadej Pogacar sarà l'uomo più atteso, chiamato a sfatare il tabù di una delle due monumento che ancora gli mancano insieme alla Roubaix: il campione del mondo dovrà però superare Mathieu van der Poel, vincitore lo scorso anno e nel 2023. 

Il percorso della Milano-Sanremo 2026

La Milano-Sanremo parte da Pavia e punta a nord direzione Milano per raggiunge la Certosa dove si immette nel percorso tradizionale. Si toccano Casteggio e Voghera prima di una ulteriore divagazione nel territorio raggiungendo Rivanazzano e Salice Terme per rientrare nel percorso classico a Tortona e da lì seguirlo fino all’arrivo ripercorrendo la strada che per più di 110 anni ha collegato Milano con la riviera di Ponente toccando Ovada, il Passo del Turchino per scendere su Genova-Voltri. Si procede quindi verso ovest accanto al mare lungo la statale Aurelia attraverso Varazze, Savona, Albenga (non si percorre la salita delle Manie inserita dal 2008 al 2013) fino a raggiungere Imperia. A San Lorenzo al Mare, dopo la classica sequenza dei Capi (Mele, Cervo e Berta), si affrontano le due salite inserite negli ultimi decenni: Cipressa (1982) e Poggio di Sanremo (1961). La Cipressa supera 5.6 km al 4.1% per immettere nella discesa molto tecnica che riporta sulla ss.1 Aurelia.

Gli ultimi chilometri: Poggio decisivo?

A 9 km dall’arrivo inizia la salita del Poggio di Sanremo (3.7 km a meno del 4% di media con punte dell’8% nel tratto che precede lo scollinamento). La discesa è molto impegnativa su strada asfaltata, ristretta in alcuni passaggi, con e un susseguirsi di tornanti e di curve e controcurve fino all’immissione nella statale Aurelia. L’ultima parte della discesa si svolge nell’abitato di Sanremo con arrivo in via Roma

Le squadre della Milano-Sanremo 2026

  • ALPECIN-PREMIER TECH
  • BAHRAIN VICTORIOUS
  • DECATHLON CMA CGM TEAM
  • EF EDUCATION - EASYPOST
  • GROUPAMA-FDJ UNITED
  • INEOS GRENADIERS
  • LIDL-TREK
  • LOTTO INTERMARCHÉ
  • MOVISTAR TEAM
  • NSN CYCLING TEAM
  • RED BULL - BORA - HANSGROHE
  • SOUDAL QUICK-STEP
  • TEAM JAYCO ALULA
  • TEAM PICNIC POSTNL
  • TEAM VISMA | LEASE A BIKE
  • UAE TEAM EMIRATES XRG
  • UNO-X MOBILITY
  • XDS ASTANA TEAM
  • COFIDIS
  • PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM
  • TUDOR PRO CYCLING TEAM
  • BARDIANI CSF 7 SABER
  • TEAM NOVO NORDISK
  • TEAM POLTI VISITMALTA
  • UNIBET ROSE ROCKETS

