Milano-Sanremo, si parte da Pavia: il percorso

Svelato il percorso della 117^ edizione della Milano-Sanremo, in programma per il prossimo 21 marzo. Confermata Pavia come sede di partenza, con arrivo in Via Roma a Sanremo dopo 298 km, nove in più rispetto all'edizione 2025. Immutato il finale, con il passaggio in sequenza dei tre Capi, della Cipressa e dell'ascesa al Poggio, con scollinamento a 5.6 km dal traguardo. Tadej Pogacar sarà l'uomo più atteso, chiamato a sfatare il tabù di una delle due monumento che ancora gli mancano insieme alla Roubaix: il campione del mondo dovrà però superare Mathieu van der Poel, vincitore lo scorso anno e nel 2023.

Il percorso della Milano-Sanremo 2026 La Milano-Sanremo parte da Pavia e punta a nord direzione Milano per raggiunge la Certosa dove si immette nel percorso tradizionale. Si toccano Casteggio e Voghera prima di una ulteriore divagazione nel territorio raggiungendo Rivanazzano e Salice Terme per rientrare nel percorso classico a Tortona e da lì seguirlo fino all’arrivo ripercorrendo la strada che per più di 110 anni ha collegato Milano con la riviera di Ponente toccando Ovada, il Passo del Turchino per scendere su Genova-Voltri. Si procede quindi verso ovest accanto al mare lungo la statale Aurelia attraverso Varazze, Savona, Albenga (non si percorre la salita delle Manie inserita dal 2008 al 2013) fino a raggiungere Imperia. A San Lorenzo al Mare, dopo la classica sequenza dei Capi (Mele, Cervo e Berta), si affrontano le due salite inserite negli ultimi decenni: Cipressa (1982) e Poggio di Sanremo (1961). La Cipressa supera 5.6 km al 4.1% per immettere nella discesa molto tecnica che riporta sulla ss.1 Aurelia.

Gli ultimi chilometri: Poggio decisivo? A 9 km dall’arrivo inizia la salita del Poggio di Sanremo (3.7 km a meno del 4% di media con punte dell’8% nel tratto che precede lo scollinamento). La discesa è molto impegnativa su strada asfaltata, ristretta in alcuni passaggi, con e un susseguirsi di tornanti e di curve e controcurve fino all’immissione nella statale Aurelia. L’ultima parte della discesa si svolge nell’abitato di Sanremo con arrivo in via Roma.

Le squadre della Milano-Sanremo 2026 ALPECIN-PREMIER TECH

BAHRAIN VICTORIOUS

DECATHLON CMA CGM TEAM

EF EDUCATION - EASYPOST

GROUPAMA-FDJ UNITED

INEOS GRENADIERS

LIDL-TREK

LOTTO INTERMARCHÉ

MOVISTAR TEAM

NSN CYCLING TEAM

RED BULL - BORA - HANSGROHE

SOUDAL QUICK-STEP

TEAM JAYCO ALULA

TEAM PICNIC POSTNL

TEAM VISMA | LEASE A BIKE

UAE TEAM EMIRATES XRG

UNO-X MOBILITY

XDS ASTANA TEAM

COFIDIS

PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM

TUDOR PRO CYCLING TEAM

BARDIANI CSF 7 SABER

TEAM NOVO NORDISK

TEAM POLTI VISITMALTA

UNIBET ROSE ROCKETS