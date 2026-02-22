Tre tappe su sette in volata, Jonathan Milan ha vinto anche l’ultima frazione dell’Uae Tour (Zayed National Museum-Abu Dhabi Breakwater di 149 km). Il friulano della Lidl Trek ha preceduto allo sprint il norvegese Blikra della Uno-X Mobility, terzo l'australiano Welsford della Ineos Grenadiers. A vincere la classifica generale Isaac Del Toro: il messicano della Uae Emirates ha chiuso al primo posto davanti all’italiano Tiberi (Bahrain Victorious) e Plapp (Jayco AlUla).