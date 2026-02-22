Offerte Sky
Uae Tour, tris di Jonathan Milan in volata. A Del Toro la classifica finale

Ciclismo

Il gigante della Lidl-Trek domina anche l’ultima tappa ad Abu Dhabi sbaragliando la concorrenza. Trionfo finale per Isaac Del Toro, l’azzurro Antonio Tiberi chiude al secondo posto

Tre tappe su sette in volata, Jonathan Milan ha vinto anche l’ultima frazione dell’Uae Tour (Zayed National Museum-Abu Dhabi Breakwater di 149 km). Il friulano della Lidl Trek ha preceduto allo sprint il norvegese Blikra della Uno-X Mobility, terzo l'australiano Welsford della Ineos Grenadiers. A vincere la classifica generale Isaac Del Toro: il messicano della Uae Emirates ha chiuso al primo posto davanti all’italiano Tiberi (Bahrain Victorious) e Plapp (Jayco AlUla).

Così è andata l’ultima tappa

Il gruppo, guidato dalla squadra di Milan (la Lidl-Trek) non ha mai lasciato troppo spazio alla fuga di giornata lanciata da Aivaras Mikutis della Tudor Pro Cycling seguito poi da altri quattro corridori. I fuggitivi sono stati raggiunti dopo il cartello dei quattro chilometri. Poi la volata vinta da Jonathan Milan.

