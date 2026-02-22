Il gigante della Lidl-Trek domina anche l’ultima tappa ad Abu Dhabi sbaragliando la concorrenza. Trionfo finale per Isaac Del Toro, l’azzurro Antonio Tiberi chiude al secondo posto
Tre tappe su sette in volata, Jonathan Milan ha vinto anche l’ultima frazione dell’Uae Tour (Zayed National Museum-Abu Dhabi Breakwater di 149 km). Il friulano della Lidl Trek ha preceduto allo sprint il norvegese Blikra della Uno-X Mobility, terzo l'australiano Welsford della Ineos Grenadiers. A vincere la classifica generale Isaac Del Toro: il messicano della Uae Emirates ha chiuso al primo posto davanti all’italiano Tiberi (Bahrain Victorious) e Plapp (Jayco AlUla).
Così è andata l’ultima tappa
Il gruppo, guidato dalla squadra di Milan (la Lidl-Trek) non ha mai lasciato troppo spazio alla fuga di giornata lanciata da Aivaras Mikutis della Tudor Pro Cycling seguito poi da altri quattro corridori. I fuggitivi sono stati raggiunti dopo il cartello dei quattro chilometri. Poi la volata vinta da Jonathan Milan.