Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Morto il pappagallo Franky, accompagnava Michele Scarponi agli allenamenti

Ciclismo
Instagram fondazione_michele_scarponi

Franky, il pappagallo che accompagnava Michele Scarponi nei suoi allenamenti e che era presto diventato una star del web, è morto in un terribile incendio a Filottrano. Il saluto della Fondazione Michele Scarponi in un post sui social: "Franky si appoggiava sulle spalle di Michele mentre si allenava. O lo seguiva a poca distanza, volando con le sue grandi ali spiegate. Franky accompagnava Michele e anche altri ciclisti. Ora torneranno a volare insieme, lei e Michele"

VIDEO. FRANKY CON NIBALI E GAROFOLI

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Ciclismo: Altre Notizie

Pogacar, intitolato un tratto di Strade Bianche

Ciclismo

Chi vince tre volte le Strade Bianche ha diritto a un cippo e a un tratto di sterrato dedicato....

Tris di Milan in volata, a Del Toro la generale

Ciclismo

Il gigante della Lidl-Trek domina anche l’ultima tappa ad Abu Dhabi sbaragliando la concorrenza....

UAE Tour: Milan vince 5^ tappa, Tiberi leader

Ciclismo

Jonathan Milan ha conquistato la seconda vittoria di fila all'Uae Tour, imponendosi nella volata...

Trionfo Italia: Scaroni vince il Tour of Oman

Ciclismo

Dieci anni dopo Vincenzo Nibali, torna a sventolare la bandiera italiana al Tour of Oman....

Tour of Oman, Blikra vince la 4^ tappa allo sprint

Ciclismo

Quarta tappa interlocutoria al Tour of Oman, con vittoria allo sprint di Erlend Blikra...
VAI ALLA SEZIONE

CICLISMO: ALTRE NEWS