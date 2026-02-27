Franky, il pappagallo che accompagnava Michele Scarponi nei suoi allenamenti e che era presto diventato una star del web, è morto in un terribile incendio a Filottrano. Il saluto della Fondazione Michele Scarponi in un post sui social: "Franky si appoggiava sulle spalle di Michele mentre si allenava. O lo seguiva a poca distanza, volando con le sue grandi ali spiegate. Franky accompagnava Michele e anche altri ciclisti. Ora torneranno a volare insieme, lei e Michele"

VIDEO. FRANKY CON NIBALI E GAROFOLI