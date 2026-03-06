Il corridore australiano Michael Matthews (Team Jayco AlUla), classe 1990, è stato protagonista di un incidente stradale ieri poco dopo le 12 ad Olivetta San Michele in Val Roja (Imperia). Mattews stava percorrendo in sella alla sua bicicletta via Nazionale quando si è scontrato frontalmente con un mezzo della Samu (Service d'Aide Médicale Urgente). Soccorso da un'ambulanza della Croce Azzurra di Vallecrosia e da un'automedica del 118 Imperia, per via dei politraumi subiti (trauma facciale, entrambi i polsi scomposti esposti), è stato predisposto il trasferimento con l'elisoccorso Grifo presso l'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per ricevere le cure del caso. All'arrivo al pronto soccorso del Santa Corona è stata eseguita la diagnostica del caso che ha evidenziato la necessità di un intervento chirurgico per gli esiti delle fratture. L'intervento è stato eseguito con successo in nottata dai chirurghi dell'ospedale pietrese e il paziente è attualmente ricoverato in Ortopedia, in condizioni stabili