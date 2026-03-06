Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Michael Matthews si scontra con un'ambulanza: fratture a entrambi i polsi. Le news

Ciclismo

Brutto incidente per il corridore australiano del team Jayco-Alula. Matthews si è scontrato contro un'ambulanza mentre si stava allenando in Liguria. Entrambi i polsi fratturati, è già stato operato. Le news

Il corridore australiano Michael Matthews (Team Jayco AlUla), classe 1990, è stato protagonista di un incidente stradale ieri poco dopo le 12 ad Olivetta San Michele in Val Roja (Imperia). Mattews stava percorrendo in sella alla sua bicicletta via Nazionale quando si è scontrato frontalmente con un mezzo della Samu (Service d'Aide Médicale Urgente). Soccorso da un'ambulanza della Croce Azzurra di Vallecrosia e da un'automedica del 118 Imperia, per via dei politraumi subiti (trauma facciale, entrambi i polsi scomposti esposti), è stato predisposto il trasferimento con l'elisoccorso Grifo presso l'ospedale Santa Corona di Pietra Ligure per ricevere le cure del caso. All'arrivo al pronto soccorso del Santa Corona è stata eseguita la diagnostica del caso che ha evidenziato la necessità di un intervento chirurgico per gli esiti delle fratture. L'intervento è stato eseguito con successo in nottata dai chirurghi dell'ospedale pietrese e il paziente è attualmente ricoverato in Ortopedia, in condizioni stabili

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Ciclismo: Altre Notizie

Milano-Sanremo, si parte da Pavia: il percorso

Ciclismo

Presentato il percorso dell'edizione numero 117 della Milano-Sanremo, prima monumento della...

Morto Franky, pappagallo amico di Michele Scarponi

Ciclismo

Franky, il pappagallo che accompagnava Michele Scarponi nei suoi allenamenti e che era presto...

Pogacar, intitolato un tratto di Strade Bianche

Ciclismo

Chi vince tre volte le Strade Bianche ha diritto a un cippo e a un tratto di sterrato dedicato....

Tris di Milan in volata, a Del Toro la generale

Ciclismo

Il gigante della Lidl-Trek domina anche l’ultima tappa ad Abu Dhabi sbaragliando la concorrenza....

UAE Tour: Milan vince 5^ tappa, Tiberi leader

Ciclismo

Jonathan Milan ha conquistato la seconda vittoria di fila all'Uae Tour, imponendosi nella volata...
VAI ALLA SEZIONE

CICLISMO: ALTRE NEWS