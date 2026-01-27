Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Vingegaard, caduta in allenamento a Malaga per staccare un amatore

Ciclismo

Il danese è caduto in allenamento in Spagna, scivolando in curva, nel tentativo di staccare un amatore. Il comunicato del team Visma-Lease a Bike: "Jonas sta bene e non ha riportato danni rilevanti". Con un messaggio sulla sicurezza stradale: "Vorremmo esortare i tifosi in bicicletta a mettere sempre la sicurezza al primo posto"

Jonas Vingegaard - vincitore di due Tour de France in carriera - è caduto durante un allenamento in bici vicino a Malaga (Spagna) nella giornata di lunedì 26 gennaio. Il 29enne danese della Visma-Lease a Bike - che in questa stagione ha deciso di partecipare al Giro d'Italia - si stava preparando per il debutto all'Uae Tour (16-22 febbraio), quando è scivolato in curva (probabilmente a una velocità di circa 45 km/h) nel tentativo di staccare un amatore che stavano cercando di seguirlo. La conferma è arrivata questa mattina dal suo team sui social: "Jonas sta bene e non ha riportato danni rilevanti". La Visma-Lease a Bike ha anche aggiunto un importante messaggio sulla sicurezza stradale dei corridori: "In generale, come squadra vorremmo esortare i tifosi in bicicletta a mettere sempre la sicurezza al primo posto. Per il bene vostro e degli altri, vi preghiamo di lasciare spazio ai corridori durante gli allenamenti e di garantire loro il massimo spazio e tranquillità possibile".

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Ciclismo: Altre Notizie

Vingegaard cade in allenamento: "Sta bene"

Ciclismo

Il danese è caduto in allenamento in Spagna, scivolando in curva, nel tentativo di staccare un...

Un canguro salta in strada, caduta in gruppo

tour down under

Nel corso della quinta tappa della corsa australiana un canguro ha invaso la carreggiata facendo...

Ufficiale, Vingegaard parteciperà al Giro 2026

Ciclismo

Il fuoriclasse danese ha ufficializzato la sua presenza al Giro d’Italia 2026 con un video sui...

Ciclismo, Simon Yates annuncia il ritiro a 33 anni

Ciclismo

Il 33enne britannico ha annunciato il suo ritiro dal ciclismo professionistico con una lettera...

Ciclocross, Van der Poel vince a Zonhoven

ciclocross

Quinta vittoria per l'olandese nella coppa del mondo di ciclocross elite. Nella tappa...
VAI ALLA SEZIONE

CICLISMO: ALTRE NEWS