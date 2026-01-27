Il danese è caduto in allenamento in Spagna, scivolando in curva, nel tentativo di staccare un amatore. Il comunicato del team Visma-Lease a Bike: "Jonas sta bene e non ha riportato danni rilevanti". Con un messaggio sulla sicurezza stradale: "Vorremmo esortare i tifosi in bicicletta a mettere sempre la sicurezza al primo posto"

Jonas Vingegaard - vincitore di due Tour de France in carriera - è caduto durante un allenamento in bici vicino a Malaga (Spagna) nella giornata di lunedì 26 gennaio. Il 29enne danese della Visma-Lease a Bike - che in questa stagione ha deciso di partecipare al Giro d'Italia - si stava preparando per il debutto all'Uae Tour (16-22 febbraio), quando è scivolato in curva (probabilmente a una velocità di circa 45 km/h) nel tentativo di staccare un amatore che stavano cercando di seguirlo. La conferma è arrivata questa mattina dal suo team sui social: "Jonas sta bene e non ha riportato danni rilevanti". La Visma-Lease a Bike ha anche aggiunto un importante messaggio sulla sicurezza stradale dei corridori: "In generale, come squadra vorremmo esortare i tifosi in bicicletta a mettere sempre la sicurezza al primo posto. Per il bene vostro e degli altri, vi preghiamo di lasciare spazio ai corridori durante gli allenamenti e di garantire loro il massimo spazio e tranquillità possibile".