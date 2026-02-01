L'azzurro secondo nella categoria juniores maschile ai mondiali di ciclocross di Hulst. Il classe 2008 si è dovuto accontentare della medaglia d'argento. Complici due cadute Grigolini è stato sconfitto dall'olandese Delano Heeren. Terza posizione per il belga Giel Lejeune

Seconda posizione per Filippo Grigolini nella categoria Juniores ai mondiali di ciclocross a Hulst (Olanda). L'azzurro - che è caduto due volte nel corso del giro finale - ha visto sfumare la possibilità di vincere dopo essersi portato in testa alla gara. La vittoria è stata conquistata dal padrone di casa Delano Heeren. Terza posizione per il belga Giel Lejeune. Quarto posto per lo spagnolo Benjamín Noval, quinto il francese Soen Le Pann.