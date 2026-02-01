Europei pista, Italia 3^ nella velocità a squadre

Matteo Bianchi, Stefano Minuta e Mattia Predomo terzi nella velocità a squadre agli Europei su pista di ciclismo a Konya. Prima medaglia per l'Italia. Battuta la Repubblica Ceca nella finale per il bronzo. Oro alla Francia davanti alla Gran Bretagna

Prima medaglia per l'Italia agli Europei su pista di ciclismo a Konya. Nella velocità a squadre maschile Matteo Bianchi, Stefano Minuta e Mattia Predomo hanno conquistato il terzo posto. Gli azzurri hanno sconfitto (con record italiano in 42"285)

il terzetto della Repubblica Ceca nella finale per il bronzo. Medaglia d'oro per la Francia, che ha sconfitto in finale la Gran Bretagna.