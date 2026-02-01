Offerte Sky
Ciclocross, Mondiali: Van der Poel vince per l'ottava volta in carriera

ciclocross

L'olandese si impone nella prova elite ai mondiali di ciclocross di Hulst. Si tratta dell'ottavo trionfo iridato (settimo di fila). Sul podio anche il connazionale Tibor Del Grosso e il belga Thibau Nys. Quinta posizione per Filippo Fontana

L'olandese Mathieu van der Poel trionfa nella gara elite maschile ai mondiali di ciclocross, conquistando il suo ottavo titolo iridato, il settimo di fila, record assoluto. Nella prova che ha chiuso la rassegna a Hulst, nella sua Olanda, van der Poel ha dominato dall'inizio alla fine, chiudendo con quasi un minuto di vantaggio sul connazionale Tibor Del Grosso e sul belga Thibau Nys, rispettivamente secondo e terzo al traguardo. Quinto posto per l'italiano Filippo Fontana.

