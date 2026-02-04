Altre medaglie per l'Italia agli Europei di ciclismo in corso in Turchia: nel penultimo giorno di gare, arrivano due argenti dalle donne grazie a Miriam Vece nel Km, e a Federica Venturelli nell'inseguimento. Il bottino azzurro è ora di cinque medaglie, due argenti e tre bronzi. Vece, 28 anni, è in stato di grazia: nelle qualifiche lima il record italiano, con 1'03"708, per poi correre la finale in 1'04"106 e conquistare l'argento. Sedicesimo tempo per Matilde Cenci in 1'07"330. Vece aveva conquistato due volte il bronzo nei 500 metri nel 2020 e nel 2022. "Sapevo di stare bene. Ho corso con serenità, cercando di confermare la posizione delle qualifiche, senza commettere errori. Sono veramente felice, perché mi mancava un risultato dagli Europei 2022. Spero di confermarmi domani nel keirin", ha commentato l'atleta cremonese. Continua la crescita di Venturelli: la 21enne, dopo aver indossato la maglia iridata nell'inseguimento a squadre e contribuito al fresco bronzo continentale, si mette al collo anche un argento nell'inseguimento individuale. Nelle qualifiche l'azzurra sigla il secondo tempo ma nella finale, contrapposta alla britannica Knight, non riesce a ripetere la prestazione. "C'è stato poco tempo per recuperare tra le qualifiche e la finale e mi sono trovata in difficoltà. Non pensavo, però, di riuscire ad arrivare fino a questo punto. Brava l'inglese, che è andata forte per tutto il torneo. Sono contenta dell'argento. Domani per la prima volta farò una Madison tra le élite, confido nell'esperienza di Elisa Balsamo, con la quale mi trovo perfettamente. La condizione c'è", ha sottolineato l'atleta anche lei cremonese. Ottavo posto per la 19enne Linda Sanarini. L'esperto Simone Consonni chiude nono nell'Omnium, la giovanissima Anita Baima è 14/a nella Corsa a punti.