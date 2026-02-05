Il ciclismo è in Medio Oriente in attesa di spostarsi in Europa per le classiche, a partire dalla Milano-Sanremo. Venerdì al via il Tour of Oman 2026, presentato a Muscat alla presenza del due volte vincitore Adam Yates: "E' una corsa dura e un test importante", ha detto il britannico. Per la generale sarà sfida con Sepp Kuss della Visma: un antipasto del duello che sarà tra Pogacar e Vingegaard

Il ciclismo si prepara al caldo alla stagione di Classiche prima e grandi giri poi. Dopo l'Alula Tour, è il turno del Tour of Oman (7-11 febbraio), giunto alla sua 15^ edizione. A Muscat è stato il giorno della presentazione, con autorità locali e organizzatori a confermare l'unicità dell'evento e l'importanza di questo sport per il territorio. Sul palco anche Adam Yates, due volte vincitore della corsa, che ha l'opportunità di stabilire un nuovo record. Finora, gli unici due corridori ad aver vinto il Tour of Oman due volte, Chris Froome (2013-14) e Alexey Lutsenko (2018-19), non sono riusciti a vincere una terza volta. Il britannico della corazzata UAE Team Emirates XRG ha le idee chiare: "Qui il meteo è ottimo, le strade anche. Sono contento di essere tornato qui, questa è una corsa molto difficile e un test importante in vista della stagione. Essere andati in Australia sicuramente aiuta, vediamo cosa riusciremo a fare questa settimana". Antipasto della corsa sarà la Muscat Classic, gara in linea in programma il 6 febbraio.