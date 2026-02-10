Offerte Sky
Tour of Oman, Blikra vince la 4^ tappa, Schmid resta maglia rossa

Ciclismo
ASO - Gaetan Flamme

Quarta tappa interlocutoria al Tour of Oman, con vittoria allo sprint di Erlend Blikra della Uno-X Mobility, che precede Houcou e Molano. Invariata la classifica generale, con lo svizzero Schmid che difenderà i 4'' di vantaggio su Scaroni nella quinta e ultima frazione con arrivo in salita a Green Mountain

Erlend Blikra torna a vincere dopo quasi un anno. Il norvegese della Uno-X Mobility si è imposto nella quarta e penultima tappa del Tour of Oman 2026, 146 km totalmente pianeggianti e in riva alla suggestiva costa, con partenza da Al Sawadi Beach e arrivo a Sohar. Blikra è stato bravo e veloce a trovare lo spunto vincente, superando Emmanuel Houcou e Sebastian Molano. Per lui vittoria numero 4 in carriera. Primo degli italiani è Stefano Oldani, quinto. Tappa caratterizzata dalla fuga a due di Warre Vangheluwe (Soudal QuickStep) e Patryk Goszczurry (Visma Lease a Bike), quest'ultimo grande protagonista in questi giorni e non a caso maglia oro per il più combattivo. Fuga che ha avuto il suo massimo vantaggio di circa 2'30", prima di essere ripresa a un paio di chilometri dal traguardo. Mauro Schmid mantiene la maglia rossa di leader della classifica generale con 4" di vantaggio sull'italiano Cristian Scaroni, che cercherà il colpaccio mercoledì nell'ultima frazione, Nizwa – Jabal al Akhdar di 155,9 km, con l'arrivo in salita a Green Mountain che deciderà il vincitore del Tour of Oman 2026.

Tour of Oman, l'ordine d'arrivo della 4^ tappa

  1. Erlend Blikra (Uno-X Mobility) 03h09'02''
  2. Emmanuel Houcou (Pinarello–Q36.5 Pro Cycling Team) +00''
  3. Juan Sebastián Molano (UAE Team Emirates XRG) +00''

Tour of Oman, la classifica generale

  1. Mauro Schmid (Team Jayco AlUla) 16h10'03''
  2. Christian Scaroni (XDS-Astana Team) +04''
  3. Martin Tjøtta (Uno-X Mobility) +09''

