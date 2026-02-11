Trionfo Italia: Scaroni vince il Tour of Oman

Offerte Sky
Scaroni vince il Tour of Oman: 2° Rodriguez, 3° Adam Yates. La classifica

Ciclismo

Claudio Barbieri

ASO

Dieci anni dopo Vincenzo Nibali, torna a sventolare la bandiera italiana al Tour of Oman. Cristian Scaroni vince la quinta tappa con arrivo sulla temibile salita di Green Mountain e trionfa anche in classifica generale, precedendo il compagno Rodriguez. Adam Yates deve accontentarsi del terzo posto

(da Jabal al Akhdar)

 

L'onda lunga dei successi di Milano-Cortina arrivano fino a Jabal al Akhdar, oltre 6mila chilometri di distanza, dove Christian Scaroni vince la quinta tappa del Tour of Oman e trionfa nella corsa a tappe omanita. L'azzurro della Xds Astana fa sua la tappa regina, quella in cui si saliva quasi fino in cima a Green Mountain, una specie di Ventoux in salsa mediorientale (5.7 km al 10.4% di pendenza media, sotto un sole cocente). Brullo e spoglio, calvo e pietroso, questo monte, proprio come il "gigante pelato" di Provenza, ha fatto davvero male ai corridori, arrivati stremati all'arrivo. Scaroni, che già negli scorsi giorni aveva dimostrato di avere buona gamba e tenuta, è prima entrato nel gruppetto che andava a giocarsi la maglia rossa con tra gli altri Quintana e Double, per poi staccare tutti insieme al fido compagno Cristian Rodriguez, non a caso secondo in classifica generale a soli 3 secondi dall'italiano. Nulla ha potuto Adam Yates, due volte vincitore del Tour of Oman, che si è dovuto accontentare della terza piazza. Per Scaroni, che dopo il traguardo si è lasciato andare a un'esultanza commossa e affaticata, si tratta dell'ottava vittoria della carriera, la seconda stagionale dopo quella alla Classica Camp de Morvedre. L'Italia torna a dominare in Oman esattamente dieci anni dopo l'ultima volta, quando ad imporsi fu un certo Vincenzo Nibali. Da segnalare il sesto posto nella generale di Diego Ulissi, simbolo di un'Astana padrona di questo Tour of Oman.

Tour of Oman, l'ordine d'arrivo della 5^ tappa

  1. Christian Scaroni (XDS-Astana Team) 03h23'19''
  2. Cristián Rodríguez (XDS-Astana Team) +03''
  3. Luke Plapp (Team Jayco Alula) +06''

Approfondimento

Scaroni: "Ora Ardenne, poi al Giro per vincere una tappa"

Tour of Oman, la classifica generale

  1. Christian Scaroni (XDS-Astana Team) 19h33'16''
  2. Cristián Rodríguez (XDS-Astana Team) +24''
  3. Adam Yates (UAE Team Emirates XRG) +44''

