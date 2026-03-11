Il danese Andresen della Decathlon ha vinto la terza tappa della Tirreno-Adriatico da Cortona a Magliano de' Marsi. Jonathan Milan anticipa troppo la volata e finisce settimo. Del Toro sempre maglia azzurra davanti a Pellizzari staccato di quattro secondi

Tobias Lund Andresen (Decathlon Cma Cgm Team) ha vinto in volata la terza tappa della Tirreno Adriatico, la Cortona-Magliano de' Marsi di 221 km. Arnaud De Lie (Lotto Intermarché) e Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) si sono classificati rispettivamente al secondo e al terzo posto. Settimo posto per l'azzurro Jonathan Milan che ha anticipato forse troppo la volata venendo superato nel finale. Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG) rimane in Maglia Azzurra di leader della classifica generale con quattro secondi di vantaggio su Giulio Pellizzari, mentre Antonio Tiberi resta sesto a 21 secondi. Giovedì 12 marzo quarta tappa da Tagliacozzo a Martinsicuro, 213 km con 2500 metri di dislivello.