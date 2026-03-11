Il danese Andresen della Decathlon ha vinto la terza tappa della Tirreno-Adriatico da Cortona a Magliano de' Marsi. Jonathan Milan anticipa troppo la volata e finisce settimo. Del Toro sempre maglia azzurra davanti a Pellizzari staccato di quattro secondi
Tobias Lund Andresen (Decathlon Cma Cgm Team) ha vinto in volata la terza tappa della Tirreno Adriatico, la Cortona-Magliano de' Marsi di 221 km. Arnaud De Lie (Lotto Intermarché) e Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) si sono classificati rispettivamente al secondo e al terzo posto. Settimo posto per l'azzurro Jonathan Milan che ha anticipato forse troppo la volata venendo superato nel finale. Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG) rimane in Maglia Azzurra di leader della classifica generale con quattro secondi di vantaggio su Giulio Pellizzari, mentre Antonio Tiberi resta sesto a 21 secondi. Giovedì 12 marzo quarta tappa da Tagliacozzo a Martinsicuro, 213 km con 2500 metri di dislivello.
L'ordine d'arrivo della terza tappa:
- 1) Tobias Lund Andresen (Decathlon CMA CGM Team) 5:29:22
- 2) Arnaud De Lie (Lotto Intermarché) s.t.
- 3) Jasper Philipsen (Alpecin-Premier Tech) s.t.
- 4) Paul Magnier (Soudal Quick-Step) s.t.
- 5) Iván García Cortina (Movistar Team) s.t.
- 6) Sam Welsford (INEOS Grenadiers) s.t.
- 7) Jonathan Milan (Lidl – Trek) s.t.
- 8) Oded Kogut (NSN Cycling Team) s.t.
- 9) Madis Mihkels (EF Education – EasyPost) s.t.
- 10) Pavel Bittner (Team Picnic PostNL) s.t.
La classifica generale:
- 1 DEL TORO Isaac UAE Team Emirates – XRG 10:35:22
- 2 PELLIZZARI Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe +4"
- 3 SHEFFIELD Magnus INEOS Grenadiers +14"
- 4 HATHERLY Alan Team Jayco AlUla +18"
- 5 ROGLIČ Primož Red Bull – BORA – hansgrohe +19"
- 6 TIBERI Antonio Bahrain – Victorious +21"
- 7 JORGENSON Matteo Team Visma | Lease a Bike +32"
- 8 ROMO Javier Movistar Team +35"
- 9 HEALY Ben EF Education – EasyPost +37"
- 10 BUITRAGO Santiago Bahrain Victorius +38''