Bis alla Tirreno-Adriatico per Mathieu van der Poel, che vince in volata la 4^ tappa della corsa dei due mari sul traguardo abruzzese di Martinsicuro. Pellizzari, secondo al traguardo, conquista i 6 secondi di abbuono, sorpassa Del Toro ed è il nuovo leader della classifica in maglia azzurra.
Dopo San Gimignano anche Martinsicuro. Mathieu van der Poel concede il bis alla Tirreno-Adriatico e si porta a casa anche la 4^ tappa, tutta abruzzese. Uno sprint d'autore per l'olandese della Team Alpecin-Premier Tech, capace di lasciarsi alle spalle il gruppo di 14 fuggitivi, praticamente tutti i migliori compresi Van Aert, Del Toro e soprattutto Ganna, partito in anticipo e beffato da un van der Poel imprendibile, che ha chiuso in scioltezza, con tanto di dito alzato al cielo. A festeggiare con VdP è anche Giulio Pellizzari che, a 22 anni, si toglie lo sfizio di prendersi, grazie ai 6 secondi di abbuono del secondo posto, la maglia azzurra di leader della Tirreno-Adriatico, sfilata all'amico Del Toro. Domani l'arrivo a Mombaroccio, Marche profonde, percorso nervoso che potrebbe sorridere ancora a Pellizzari, peraltro marchigiano. Ci sono tutti i presupposti per un'altra giornata da ricordare.
L'ordine d'arrivo della quarta tappa:
- 1 VAN DER POEL Mathieu Alpecin-Premier Tech 4:51:40
- 2 PELLIZZARI Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe st
- 3 JOHANNESSEN Tobias Halland Uno-X Mobility st
- 4 CHAMPOUSSIN Clément XDS Astana Team st
- 5 VAN AERT Wout Team Visma | Lease a Bike st
- 6 HEALY Ben EF Education – EasyPost st
- 7 VENDRAME Andrea Team Jayco AlUla st
- 8 PINARELLO Alessandro NSN Cycling Team st
- 9 GANNA Filippo INEOS Grenadiers st
- 10 DEL TORO Isaac UAE Team Emirates – XRG st
La classifica generale:
- 1 PELLIZZARI Giulio RBH 15:27:00
- 2 DEL TORO Isaac UAD a 0:02
- 3 ROGLIČ Primož RBH a 0:21
- 4 JORGENSON Matteo TVL a 0:34
- 5 HEALY Ben EFE a 0:39
- 6 VENDRAME Andrea JAY a 0:42
- 7 SHEFFIELD Magnus IGD a 0:42
- 8 CICCONE Giulio LTK a 0:44
- 9 HATHERLY Alan JAY a 0:46
- 10 TIBERI Antonio TBV a 0:49