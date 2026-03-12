Offerte Sky
Tirreno-Adriatico, Van der Poel vince in volata la 4^ tappa. Pellizzari nuovo leader

Ciclismo

Bis alla Tirreno-Adriatico per Mathieu van der Poel, che vince in volata la 4^ tappa della corsa dei due mari sul traguardo abruzzese di Martinsicuro. Pellizzari, secondo al traguardo, conquista i 6 secondi di abbuono, sorpassa Del Toro ed è il nuovo leader della classifica in maglia azzurra.

Dopo San Gimignano anche Martinsicuro. Mathieu van der Poel concede il bis alla Tirreno-Adriatico e si porta a casa anche la 4^ tappa, tutta abruzzese. Uno sprint d'autore per l'olandese della Team Alpecin-Premier Tech, capace di lasciarsi alle spalle il gruppo di 14 fuggitivi, praticamente tutti i migliori compresi Van Aert, Del Toro e soprattutto Ganna, partito in anticipo e beffato da un van der Poel imprendibile, che ha chiuso in scioltezza, con tanto di dito alzato al cielo. A festeggiare con VdP è anche Giulio Pellizzari che, a 22 anni, si toglie lo sfizio di prendersi, grazie ai 6 secondi di abbuono del secondo posto, la maglia azzurra di leader della Tirreno-Adriatico, sfilata all'amico Del Toro. Domani l'arrivo a Mombaroccio, Marche profonde, percorso nervoso che potrebbe sorridere ancora a Pellizzari, peraltro marchigiano. Ci sono tutti i presupposti per un'altra giornata da ricordare.

L'ordine d'arrivo della quarta tappa:

  • 1 VAN DER POEL Mathieu Alpecin-Premier Tech 4:51:40 
  • 2 PELLIZZARI Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe st
  • 3 JOHANNESSEN Tobias Halland Uno-X Mobility st
  • 4 CHAMPOUSSIN Clément XDS Astana Team st
  • 5 VAN AERT Wout Team Visma | Lease a Bike st
  • 6 HEALY Ben EF Education – EasyPost st
  • 7 VENDRAME Andrea Team Jayco AlUla st
  • 8 PINARELLO Alessandro NSN Cycling Team st
  • 9 GANNA Filippo INEOS Grenadiers st
  • 10 DEL TORO Isaac UAE Team Emirates – XRG st

La classifica generale:

  • 1 PELLIZZARI Giulio RBH 15:27:00
  • 2 DEL TORO Isaac UAD a 0:02
  • 3 ROGLIČ Primož RBH a 0:21
  • 4 JORGENSON Matteo TVL a 0:34
  • 5 HEALY Ben EFE a 0:39
  • 6 VENDRAME Andrea JAY a 0:42
  • 7 SHEFFIELD Magnus IGD a 0:42
  • 8 CICCONE Giulio LTK a 0:44
  • 9 HATHERLY Alan JAY a 0:46
  • 10 TIBERI Antonio TBV a 0:49

