Juan Ayuso, maglia gialla alla Parigi-Nizza, è rimasto coinvolto in una caduta nel gruppo di testa durante la quarta tappa di mercoledì. Il capitano della Lidl-Trek ha cercato di ripartire, ma è stato costretto ad abbandonare la corsa. Lo spagnolo è stato portato in ospedale per accertamenti

Colpo di scena alla Parigi-Nizza. Nella quarta tappa, sotto la pioggia e il vento, il leader della classifica Juan Ayuso è rimasto coinvolto in una caduta nel gruppo di testa. Lo spagnolo, maglia gialla e capitano della Lidl-Trek, ha cercato di ripartire ma, visibilmente dolorante per una ferita alla gamba sinistra, è stato costretto a ritirarsi dalla corsa. Dopo la caduta Ayuso è stato portato in ospedale per sottoporsi ad accertamenti medici.