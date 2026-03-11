Pioggia, vento e conseguenti ventagli, cadute: nella quarta tappa della Parigi-Nizza è successo di tutto. A vincere dopo i 195 km da Bourges a Uchon è Jonas Vingegaard. Il danese della Visma | Lease a Bike sulla salita finale, la Côte de la Croix de la Liberation, stacca i tre corridori della Red Bull Dani Martinez e i gemelli Tim e Mick Van Dijke. Vingegaard torna quindi al successo dopo la Vuelta conquistata lo scorso settembre e indossa la maglia gialla di leader della corsa. Caduta e ritiro invece per lo spagnolo Juan Ayuso: la maglia gialla ha provato a ripartire ma è stato costretto a fermarsi ed è stato portato in ospedale per accertamenti. Ritiro anche per l'azzurro Davide Piganzoli, coinvolto anche lui in una caduta.