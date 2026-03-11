Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Parigi-Nizza, Vingegaard vince la 4^ tappa ed è la nuova maglia gialla. Ayuso ritirato

parigi-nizza

Jonas Vingegaard vince la quarta tappa e ribalta la classifica genrale della Parigi-Nizza. Il danese si impone in una frazione dominata da pioggia e vento, con la caduta e l'abbandono del leader della corsa, lo spagnolo Juan Ayuso. Abbandona anche l'azzurro Piganzoli

AYUSO, CADUTA E RITIRO ALLA PARIGI-NIZZA

Pioggia, vento e conseguenti ventagli, cadute: nella quarta tappa della Parigi-Nizza è successo di tutto. A vincere dopo i 195 km da Bourges a Uchon è Jonas Vingegaard. Il danese della Visma | Lease a Bike sulla salita finale, la Côte de la Croix de la Liberation, stacca i tre corridori della Red Bull Dani Martinez e i gemelli Tim e Mick Van Dijke. Vingegaard torna quindi al successo dopo la Vuelta conquistata lo scorso settembre e indossa la maglia gialla di leader della corsa. Caduta e ritiro invece per lo spagnolo Juan Ayuso: la maglia gialla ha provato a ripartire ma è stato costretto a fermarsi ed è stato portato in ospedale per accertamenti. Ritiro anche per l'azzurro Davide Piganzoli, coinvolto anche lui in una caduta.

L'ordine d'arrivo della quarta tappa: 

  • 1. Vingegaard Jonas (Team Visma | Lease a Bike) in 04:16:12
  • 2. Martinez Daniel (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 41
  • 3. van Dijke Tim (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 45
  • 4. van Dijke Mick (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 01:42
  • 5. Steinhauser Georg (EF Education-EasyPost) + 02:54
  • 6. Vauquelin Kévin (INEOS Grenadiers) + 03:38
  • 7. Martinez Lenny (Bahrain Victorious) + 04:02
  • 8. Gaudu David (Groupama-FDJ United) + 04:20
  • 9. Plowright Jensen (Alpecin-Premier Tech) + 04:55
  • 10. Soler Marc (UAE Team Emirates-XRG) + 05:07

La classifica generale dopo la quarta tappa: 

  • 1. Vingegaard Jonas (Team Visma | Lease a Bike) in 12:53:15
  • 2. Martinez Daniel (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 52
  • 3. Steinhauser Georg (EF Education-EasyPost) + 03:20
  • 4. Vauquelin Kévin (INEOS Grenadiers) + 03:39
  • 5. Gaudu David (Groupama-FDJ United) + 05:02
  • 6. Martinez Lenny (Bahrain Victorious) + 05:07
  • 7. van Dijke Tim (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 05:33
  • 8. Soler Marc (UAE Team Emirates-XRG) + 05:45
  • 9. Plowright Jensen (Alpecin-Premier Tech) + 06:27
  • 10. Izagirre Ion (Cofidis) + 06:32

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Ciclismo: Altre Notizie

Ineos vince cronosquadre, Ayuso (Lidl) in giallo

parigi-nizza

Il team britannico vince la terza tappa, la cronometro a squadre da Cosne-Cours-sur-Loire a...

Tirreno-Adriatico, Van der Poel vince la 2^ tappa

Ciclismo

L'olandese conquista la seconda tappa della Tirreno-Adriatico sul traguardo di San Gimignano....

Parigi-Nizza, 2^ tappa a Kanter, Lamperti leader

Ciclismo

Il tedesco della Astana XdS Max Kanter ha vinto in volata la seconda tappa della Parigi-Nizza,...

Tirreno-Adriatico, Ganna vince la 1^ tappa a crono

Ciclismo

Filippo Ganna vince la cronometro che ha dato il via alla Tirreno-Adriatico: l'azzurro vola a...

Luke Lamperti vince la 1^ tappa della Parigi-Nizza

Ciclismo

Lo statunitense della EF Education-EasyPost vince la prima tappa della Parigi-Nizza...
VAI ALLA SEZIONE

CICLISMO: ALTRE NEWS