Parigi-Nizza, Vingegaard vince la 4^ tappa ed è la nuova maglia gialla. Ayuso ritiratoparigi-nizza
Jonas Vingegaard vince la quarta tappa e ribalta la classifica genrale della Parigi-Nizza. Il danese si impone in una frazione dominata da pioggia e vento, con la caduta e l'abbandono del leader della corsa, lo spagnolo Juan Ayuso. Abbandona anche l'azzurro Piganzoli
Pioggia, vento e conseguenti ventagli, cadute: nella quarta tappa della Parigi-Nizza è successo di tutto. A vincere dopo i 195 km da Bourges a Uchon è Jonas Vingegaard. Il danese della Visma | Lease a Bike sulla salita finale, la Côte de la Croix de la Liberation, stacca i tre corridori della Red Bull Dani Martinez e i gemelli Tim e Mick Van Dijke. Vingegaard torna quindi al successo dopo la Vuelta conquistata lo scorso settembre e indossa la maglia gialla di leader della corsa. Caduta e ritiro invece per lo spagnolo Juan Ayuso: la maglia gialla ha provato a ripartire ma è stato costretto a fermarsi ed è stato portato in ospedale per accertamenti. Ritiro anche per l'azzurro Davide Piganzoli, coinvolto anche lui in una caduta.
L'ordine d'arrivo della quarta tappa:
- 1. Vingegaard Jonas (Team Visma | Lease a Bike) in 04:16:12
- 2. Martinez Daniel (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 41
- 3. van Dijke Tim (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 45
- 4. van Dijke Mick (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 01:42
- 5. Steinhauser Georg (EF Education-EasyPost) + 02:54
- 6. Vauquelin Kévin (INEOS Grenadiers) + 03:38
- 7. Martinez Lenny (Bahrain Victorious) + 04:02
- 8. Gaudu David (Groupama-FDJ United) + 04:20
- 9. Plowright Jensen (Alpecin-Premier Tech) + 04:55
- 10. Soler Marc (UAE Team Emirates-XRG) + 05:07
La classifica generale dopo la quarta tappa:
- 1. Vingegaard Jonas (Team Visma | Lease a Bike) in 12:53:15
- 2. Martinez Daniel (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 52
- 3. Steinhauser Georg (EF Education-EasyPost) + 03:20
- 4. Vauquelin Kévin (INEOS Grenadiers) + 03:39
- 5. Gaudu David (Groupama-FDJ United) + 05:02
- 6. Martinez Lenny (Bahrain Victorious) + 05:07
- 7. van Dijke Tim (Red Bull-BORA-hansgrohe) + 05:33
- 8. Soler Marc (UAE Team Emirates-XRG) + 05:45
- 9. Plowright Jensen (Alpecin-Premier Tech) + 06:27
- 10. Izagirre Ion (Cofidis) + 06:32