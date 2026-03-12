Inarrestabile Jonas Vingegaard. Il danese del Team Visma si conferma dopo la vittoria di mercoledì a Uchon e bissa il successo nella 5^ tappa della Parigi-Nizza, arrivando da solo sul traguardo in salita di Colombier-le-Vieux. Alle sue spalle Paret-Peintre. Vingegaard rafforza la leadership in classifica generale, con più di 3 minuti di vantaggio su Daniel Martinez.
Alla Parigi-Nizza solo Vingegaard fa meglio di... Vingegaaard. Mercoledì il capitano danese del Team Visma aveva lanciato chiari segnali di dominio in salita, andandosi a prendere tappa e maglia gialla sotto la pioggia a Uchon. La conferma è arrivata subito, alla quinta tappa, 206.3 km da Cormoranche-sur-Saône a Colombier-le-Vieux. Anche qui arrivo in salita, stavolta col sole, anche qui una recita solitaria: Vingegaard è partito ai 20 km dal traguardo, quando la strada affrontava il Côte de Saint-Jean-de-Muzols, e nessuno dei suoi compagni di viaggio è riuscito a opporre una minima resistenza. Con il ritiro di Ayuso del giorno prima, la gara aveva perso l'unica possibile alternativa al danese. Azione solitaria vincente, senza dare spazio a possibili repliche. Sul traguardo, il francese Paret-Peintre ha regolato il gruppetto degli inseguitori, arrivato a 2' da Vingegaard, che in classifica generale ha ora un vantaggio di 3'22 sul colombiano Daniel Martinez. Il Giro d'Italia, obiettivo di questa prima parte della stagione, è ancora lontano poco meno di due mesi ma Vingegaard è già in forma "rosa".
La classifica della quinta tappa:
- 1. Jonas Vingegaard (DEN, Team Visma – Lease a Bike) 4:29.01
- 2. Valentin Paret-Peintre (FRA, Soudal Quick Step) a 2'02
- 3. Harold Tejada (COL, XDS Astana Team) a 2'20
- 4. Lenny Martinez (FRA, Bahrain – Victorious) st
- 5. Ion Izagirre (ESP, Cofidis) st
- 6. Daniel Felipe Martinez (COL, Red Bull – BORA – hansgrohe) st
- 7. Kevin Vauquelin (FRA, INEOS Grenadiers) st
- 8. Georg Steinhauser (GER, EF Education Easypost) st
- 9. Mathys Rondel (FRA, Tudor Pro Cycling Team) st
- 10.Marc Soler (ESP, UAE Team Emirates XRG) st
La classifica generale:
- 1. Jonas Vingegaard (DEN, Team Visma – Lease a Bike) 17:22.06
- 2. Daniel Felipe Martinez (COL, Red bull – BORA – hansgrohe) a 3'22
- 3. Georg Steinhauser (GER, EF Education EasyPost) a 5'50
- 4. Kevin Vauquelin (FRA, INEOS Grenadiers) a 6'09
- 5. Lenny Martinez (FRA, Bahrain – Victorious) a 7'37