Alla Parigi-Nizza solo Vingegaard fa meglio di... Vingegaaard. Mercoledì il capitano danese del Team Visma aveva lanciato chiari segnali di dominio in salita, andandosi a prendere tappa e maglia gialla sotto la pioggia a Uchon. La conferma è arrivata subito, alla quinta tappa, 206.3 km da Cormoranche-sur-Saône a Colombier-le-Vieux. Anche qui arrivo in salita, stavolta col sole, anche qui una recita solitaria: Vingegaard è partito ai 20 km dal traguardo, quando la strada affrontava il Côte de Saint-Jean-de-Muzols, e nessuno dei suoi compagni di viaggio è riuscito a opporre una minima resistenza. Con il ritiro di Ayuso del giorno prima, la gara aveva perso l'unica possibile alternativa al danese. Azione solitaria vincente, senza dare spazio a possibili repliche. Sul traguardo, il francese Paret-Peintre ha regolato il gruppetto degli inseguitori, arrivato a 2' da Vingegaard, che in classifica generale ha ora un vantaggio di 3'22 sul colombiano Daniel Martinez. Il Giro d'Italia, obiettivo di questa prima parte della stagione, è ancora lontano poco meno di due mesi ma Vingegaard è già in forma "rosa".