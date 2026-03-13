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Tejada vince la 6^ tappa, Vingegaard sempre in giallo

PARIGI-NIZZA

Harold Tejada ha vinto in solitaria la 6^ tappa della Parigi-Nizza, da Barbentane ad Apt di 179 km. Jonas Vingegaard, leader del Team Visma, resta al comando della classifica generale con 3'22" di vantaggio su Martinez.

TIRRENO-ADRIATICO, LA 5^ TAPPA

Con uno scatto decisivo nel finale, il colombiano Harold Tejada della XdS Astana ha vinto la 6^ tappa della Parigi-Nizza, da Barbentane ad Apt per 179 chilometri. Tejada ha sfruttato alla grande l’occasione a poco più di 3km dall’arrivo, precedendo il francese Godon e il britannico Askey. Buon quinto Matteo Trentin. Nessuna difficoltà per Jonas Vingegaard che, dopo due giornate in grande spolvero, si è preso una giornata di controllo della gara e non ha avuto problemi a  restare in maglia gialla. Sabato penultima tappa da Nizza ad Auron per 138 km con finale in salita.

Classifica della 6^ tappa:

  • 1. Harold Tejada (XDS Astana)
  • 2. Dorian Godon (Ineos Grenadiers), +6”
  • 3. Lewis Askey (NSN) st
  • 4. Bryan Coquard (Cofidis) st
  • 5. Matteo Trentin (Tudor) st

Classifica generale:

  • 1 Vingegaard Jonas (Team Visma | Lease a Bike) 17:22:06
  • 2 Martínez Daniel Felipe (Red Bull – BORA – hansgrohe) a 3:22
  • 3 Steinhauser Georg (EF Education – EasyPost) a 5:50
  • 4 Vauquelin Kévin (INEOS Grenadiers) a 6:09
  • 5 Martinez Lenny (Bahrain – Victorious) a 7:37

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