Tejada vince la 6^ tappa, Vingegaard sempre in gialloPARIGI-NIZZA
Harold Tejada ha vinto in solitaria la 6^ tappa della Parigi-Nizza, da Barbentane ad Apt di 179 km. Jonas Vingegaard, leader del Team Visma, resta al comando della classifica generale con 3'22" di vantaggio su Martinez.
Con uno scatto decisivo nel finale, il colombiano Harold Tejada della XdS Astana ha vinto la 6^ tappa della Parigi-Nizza, da Barbentane ad Apt per 179 chilometri. Tejada ha sfruttato alla grande l’occasione a poco più di 3km dall’arrivo, precedendo il francese Godon e il britannico Askey. Buon quinto Matteo Trentin. Nessuna difficoltà per Jonas Vingegaard che, dopo due giornate in grande spolvero, si è preso una giornata di controllo della gara e non ha avuto problemi a restare in maglia gialla. Sabato penultima tappa da Nizza ad Auron per 138 km con finale in salita.
Classifica della 6^ tappa:
- 1. Harold Tejada (XDS Astana)
- 2. Dorian Godon (Ineos Grenadiers), +6”
- 3. Lewis Askey (NSN) st
- 4. Bryan Coquard (Cofidis) st
- 5. Matteo Trentin (Tudor) st
Classifica generale:
- 1 Vingegaard Jonas (Team Visma | Lease a Bike) 17:22:06
- 2 Martínez Daniel Felipe (Red Bull – BORA – hansgrohe) a 3:22
- 3 Steinhauser Georg (EF Education – EasyPost) a 5:50
- 4 Vauquelin Kévin (INEOS Grenadiers) a 6:09
- 5 Martinez Lenny (Bahrain – Victorious) a 7:37