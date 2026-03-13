Con uno scatto decisivo nel finale, il colombiano Harold Tejada della XdS Astana ha vinto la 6^ tappa della Parigi-Nizza, da Barbentane ad Apt per 179 chilometri. Tejada ha sfruttato alla grande l’occasione a poco più di 3km dall’arrivo, precedendo il francese Godon e il britannico Askey. Buon quinto Matteo Trentin. Nessuna difficoltà per Jonas Vingegaard che, dopo due giornate in grande spolvero, si è preso una giornata di controllo della gara e non ha avuto problemi a restare in maglia gialla. Sabato penultima tappa da Nizza ad Auron per 138 km con finale in salita.