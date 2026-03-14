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Tirreno-Adriatico, Del Toro vince anche a Camerino e ipoteca la corsa dei due mari

Ciclismo
©Getty

Isaac Del Toro ha vinto a Camerino la 6^ tappa della Tirreno-Adriatico confermandosi leader della corsa dei due mari, che si concluderà domenica a San Benedetto del Tronto. Il messicano ha staccato negli ultimi metri della rampa finale il norvegese Johannessen e lo statunitense Jorgenson. Quarto Giulio Pellizzari, che aveva tentato lo scatto a 500 metri dal traguardo, senza successo. Del Toro resta in maglia azzurra con 42" di vantaggio su Pellizzari

PARIGI-NIZZA, 7^ TAPPA A GODON

Troppo forte per tutti, Isaac Del Toro. Il messicano della UAE Team Emirates si è preso di forza la tappa di Camerino, la più complicata di questa Tirreno-Adriatico, staccando nel finale il norvegese Johannessen e lo statunitense Jorgenson e legittimando la leadership nella classifica generale. Ma gli applausi più sinceri li ha strappati Giulio Pellizzari che ha tentato nel finale la prova di forza, scattando sulle strade di casa per cercare di mettere in difficoltà Del Toro. Che però si è rivelato più forte. Pellizzari ha chiuso quarto salvando così la seconda piazza nella classifica generale. 5° e soddisfatto Giulio Ciccone.

Ordine di arrivo:

  • 1. Del Toro Isaac (UAE Team Emirates – XRG) 4:46:50
  • 2. Johannessen Tobias (Halland Uno-X Mobility) a 0:03
  • 3. Jorgenson Matteo (Team Visma | Lease a Bike) st
  • 4. Pellizzari Giulio (Red Bull – BORA – hansgrohe) a 0:09
  • 5. Ciccone Giulio (Lidl – Trek) a 0:11
  • 6. Buitrago Santiago (Bahrain – Victorious) st,
  • 7. Healy Ben (EF Education – EasyPost) a 0:21
  • 8. Sheffield Magnus (INEOS Grenadiers) a 0:25
  • 9. Roglic Primoz (Red Bull – BORA – hansgrohe) a 0:27
  • 10. Vendrame Andrea (Team Jayco AlUla) a 0:32

Classifica generale:

  • 1.  del Toro Isaac (UAE Team Emirates – XRG) 24:57:20
  • 2. Pellizzari Giulio (Red Bull – BORA – hansgrohe) a 0:42
  • 3. Jorgenson Matteo (Team Visma | Lease a Bike) a 0:43
  • 4. Johannessen Tobias (Halland Uno-X Mobility) a 1:15
  • 5. Roglic Primoz (Red Bull – BORA – hansgrohe) a 1:21
  • 6. Ciccone Giulio (Lidl – Trek) a 1:26
  • 7.  Buitrago Santiago (Bahrain – Victorious) a 1:49
  • 8. Healy Ben (EF Education – EasyPost) a 1:55
  • 9. Sheffield Magnus (INEOS Grenadiers) a 2:02
  • 10. Pinarello Alessandro (NSN Cycling Team) a 2:06

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