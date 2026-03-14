Isaac Del Toro ha vinto a Camerino la 6^ tappa della Tirreno-Adriatico confermandosi leader della corsa dei due mari, che si concluderà domenica a San Benedetto del Tronto. Il messicano ha staccato negli ultimi metri della rampa finale il norvegese Johannessen e lo statunitense Jorgenson. Quarto Giulio Pellizzari, che aveva tentato lo scatto a 500 metri dal traguardo, senza successo. Del Toro resta in maglia azzurra con 42" di vantaggio su Pellizzari

Troppo forte per tutti, Isaac Del Toro. Il messicano della UAE Team Emirates si è preso di forza la tappa di Camerino, la più complicata di questa Tirreno-Adriatico, staccando nel finale il norvegese Johannessen e lo statunitense Jorgenson e legittimando la leadership nella classifica generale. Ma gli applausi più sinceri li ha strappati Giulio Pellizzari che ha tentato nel finale la prova di forza, scattando sulle strade di casa per cercare di mettere in difficoltà Del Toro. Che però si è rivelato più forte. Pellizzari ha chiuso quarto salvando così la seconda piazza nella classifica generale. 5° e soddisfatto Giulio Ciccone.