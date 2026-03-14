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Parigi-Nizza, a Godon la 7^ tappa. Vingegaard sempre in maglia gialla

Ciclismo

Il francese Dorian Godon ha vinto la settima tappa della Parigi‑Nizza, da Pont Louis Nucera a Isola, ridotta a soli 47 km per il maltempo. Il francese della Ineos Grenadiers ha battuto in volata Girmay e Bol. Sempre in giallo Vingegaard.

TIRRENO-ADRIATICO, A DEL TORO LA 6^ TAPPA

Una mini-tappa, la 7^ della Parigi-Nizza. Ridotta dagli organizzatori dagli originari 130 a soli 47 km, per sfuggire alla pioggia e al maltempo. Ne ha approfittato il francese Dorian Godon, che ha ottenuto il successo in volata battendo Girmay, Bol, Pithie e Lamperti. Migliore degli italiani Trentin, che ha chiuso in 9^ posizione. Sempre in controllo e in maglia gialla Jonas Vingegaard. Nonostante la breve durata, la tappa ha vissuto su due attacchi solitari molto interessanti: il primo di Tim Marsman, in testa per circa 20km ma ripreso a meno di 10 dall’arrivo; il secondo del figlio d'arte Nicolas Vinokourov, figlio d’arte, fermato a 5km dal traguardo. Domenica la conclusione a Nizza che incoronerà Vingegaard.

L'ordine d'arrivo della 7^ tappa:

  • 1. Dorian Godon (FRA, INEOS Grenadiers) 1:01.43
  • 2. Bibian Girmay (ERI, NSN Cycling Team) st
  • 3. Cees Bol (NED, Decathlon CMA CGM Team) s.t.
  • 4. Laurence Pithie (NZL, Red Bull – BORA – hansgrohe) s.t.
  • 5. Luke Lamperti (USA, EF Education EasyPost) s.t.
  • 6. Mike Teunissen (NED, XDS Astana Team) s.t.
  • 7. Jensen Plowright (AUS, Alpecin Premier Tech) s.t.
  • 8. Jasper Stuyven (BEL, Soudal Quick Step) s.t.
  • 9. Matteo Trentin (ITA, Tudor Pro Cycling Team) s.t.
  • 10. Samuel Watson (GBR, INEOS Grenadiers) s.t.

La classifica generale:

  • 1. Vingegaard Jonas (Team Visma | Lease a Bike) 22:19.54
  • 2. Martínez Daniel Felipe (Red Bull – BORA – hansgrohe) a 3:22
  • 3. Steinhauser Georg (EF Education – EasyPost) a 5:50
  • 4. Vauquelin Kévin (INEOS Grenadiers) a 6:09
  • 5. Martinez Lenny (Bahrain – Victorious) a 7:37
  • 6. Soler Marc (UAE Team Emirates – XRG) a 8:15
  • 7. Izagirre Ion (Cofidis) a 9:02
  • 8. Rondel Mathys (Tudor Pro Cycling Team) a 10:06
  • 9. Baudin Alex (EF Education – EasyPost) a 10:16
  • 10. Tejada Harold (XDS Astana Team) a 11:27

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