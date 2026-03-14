Il francese Dorian Godon ha vinto la settima tappa della Parigi‑Nizza, da Pont Louis Nucera a Isola, ridotta a soli 47 km per il maltempo. Il francese della Ineos Grenadiers ha battuto in volata Girmay e Bol. Sempre in giallo Vingegaard.

Una mini-tappa, la 7^ della Parigi-Nizza. Ridotta dagli organizzatori dagli originari 130 a soli 47 km, per sfuggire alla pioggia e al maltempo. Ne ha approfittato il francese Dorian Godon, che ha ottenuto il successo in volata battendo Girmay, Bol, Pithie e Lamperti. Migliore degli italiani Trentin, che ha chiuso in 9^ posizione. Sempre in controllo e in maglia gialla Jonas Vingegaard. Nonostante la breve durata, la tappa ha vissuto su due attacchi solitari molto interessanti: il primo di Tim Marsman, in testa per circa 20km ma ripreso a meno di 10 dall’arrivo; il secondo del figlio d'arte Nicolas Vinokourov, figlio d’arte, fermato a 5km dal traguardo. Domenica la conclusione a Nizza che incoronerà Vingegaard.