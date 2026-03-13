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Tirreno-Adriatico, Valgren vince la 5^ tappa. Del Toro torna leader davanti a Pellizzari

Ciclismo

Il danese Michael Valgren vince la quinta tappa della Tirreno-Adriatico da Marotta Mondolfo a Mombaroccio. Alle sue spalle Del Toro e Jorgenson. Sesto al traguardo Pellizzari, che perde la maglia azzurra riconquistata dal messicano dell'UAE Team Emirates ora in vantaggio di 23 secondi

Michael Valgren (EF Education-EasyPost) vince la quinta tappa della Tirreno-Adriatico da Marotta Mondolfo a Mombaroccio (184 km). Un successo speciale per il 34enne danese, che torna a festeggiare dopo cinque anni grazie a una splendida fuga. Dopo aver attaccato e staccato Alaphilippe, Valgren ha chiuso una tappa decisa sull’ultimo passaggio a Santuario Beato Sante davanti a Isaac Del Toro e Matteo Jorgenson. A seguire Johannessen, Giulio Ciccone e poi Giulio Pellizzari, che perde la maglia azzurra tornata al leader Del Toro con un vantaggio di 23 secondi. Sarà fondamentale la tappa di sabato da San Severino Marche a Camerino per la classifica generale.

L'ordine d'arrivo della quinta tappa

  1. Michael Valgren (EF Education-EasyPost) 4:43:33
  2. Isaac Del Toro (UAE Team Emirates-XRG) +11''
  3. Matteo Jorgenson (Team Visma-Lease a Bike) +11''
  4. Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) +24''
  5. Giulio Ciccone (Lidl-Trek) +28''
  6. Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA hansgrohe) +30''
  7. Primoz Roglic (Red Bull-BORA hansgrohe) +30''
  8. Alessandro Pinarello (NSN Cycling Team) +40''
  9. Michael Tudor Storer (Pro Cycling Team) +41''
  10. Santiago Buitrago (Victorious) +41''

La classifica generale

  1. Isaac Del Toro (UAE Team Emirates-XRG) UAD 20:10:40
  2. Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora hansgrohe) a 23''
  3. Matteo Jorgenson (Team Visma-Lease a Bike) a 34''
  4. Primoz Roglic (Red Bull-Bora hansgrohe) a 44''
  5. Giulio Ciccone (Lidl-Trek) a 1'05''
  6. Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) a 1'08''
  7. Alessandro Pinarello (NSN Cycling Team) a 1'24''
  8. Ben Healy (EF Education-EasyPost) a 1'24''
  9. Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers) a 1'27''
  10. Santiago Buitrago (Victorious) a 1'28''

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