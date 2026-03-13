Il danese Michael Valgren vince la quinta tappa della Tirreno-Adriatico da Marotta Mondolfo a Mombaroccio. Alle sue spalle Del Toro e Jorgenson. Sesto al traguardo Pellizzari, che perde la maglia azzurra riconquistata dal messicano dell'UAE Team Emirates ora in vantaggio di 23 secondi
Michael Valgren (EF Education-EasyPost) vince la quinta tappa della Tirreno-Adriatico da Marotta Mondolfo a Mombaroccio (184 km). Un successo speciale per il 34enne danese, che torna a festeggiare dopo cinque anni grazie a una splendida fuga. Dopo aver attaccato e staccato Alaphilippe, Valgren ha chiuso una tappa decisa sull’ultimo passaggio a Santuario Beato Sante davanti a Isaac Del Toro e Matteo Jorgenson. A seguire Johannessen, Giulio Ciccone e poi Giulio Pellizzari, che perde la maglia azzurra tornata al leader Del Toro con un vantaggio di 23 secondi. Sarà fondamentale la tappa di sabato da San Severino Marche a Camerino per la classifica generale.
L'ordine d'arrivo della quinta tappa
- Michael Valgren (EF Education-EasyPost) 4:43:33
- Isaac Del Toro (UAE Team Emirates-XRG) +11''
- Matteo Jorgenson (Team Visma-Lease a Bike) +11''
- Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) +24''
- Giulio Ciccone (Lidl-Trek) +28''
- Giulio Pellizzari (Red Bull-BORA hansgrohe) +30''
- Primoz Roglic (Red Bull-BORA hansgrohe) +30''
- Alessandro Pinarello (NSN Cycling Team) +40''
- Michael Tudor Storer (Pro Cycling Team) +41''
- Santiago Buitrago (Victorious) +41''
La classifica generale
- Isaac Del Toro (UAE Team Emirates-XRG) UAD 20:10:40
- Giulio Pellizzari (Red Bull-Bora hansgrohe) a 23''
- Matteo Jorgenson (Team Visma-Lease a Bike) a 34''
- Primoz Roglic (Red Bull-Bora hansgrohe) a 44''
- Giulio Ciccone (Lidl-Trek) a 1'05''
- Tobias Halland Johannessen (Uno-X Mobility) a 1'08''
- Alessandro Pinarello (NSN Cycling Team) a 1'24''
- Ben Healy (EF Education-EasyPost) a 1'24''
- Magnus Sheffield (Ineos Grenadiers) a 1'27''
- Santiago Buitrago (Victorious) a 1'28''