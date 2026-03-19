Pedersen, recupero lampo: sì alla Milano-Sanremo

Mads Pedersen sarà al via della Milano-Sanremo in programma sabato 21 marzo. Il danese lo scorso 4 febbraio si era fratturato polso sinistro e clavicola destra, dopo una caduta nella prima tappa della Volta Comunitat Valenciana. Poi il veloce recupero, che gli ha permesso di tornare in tempo per la prima Classica della stagione

Mads Pedersen sarà al via della Milano-Sanremo, in programma sabato 21 marzo. Un recupero a sorpresa quello del danese, che lo scorso 4 febbraio durante la prima tappa della Volta Comunitat Valenciana aveva riportato la frattura del polso sinistro e della clavicola destra. Lo ha annunciato il suo team Lidl-Trek, dopo che i controlli medici ai quali si è sottoposto hanno dato esito positivo. La Classicissima avrà dunque un possibile protagonista in più, al netto dei 45 giorni di assenza dalle corse che potrebbero pesare sulle gambe del danese. Il miglior piazzamento di Pedersen sul traguardo di via Roma è stato il quarto posto nel 2024.