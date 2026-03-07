Strade Bianche donne, Longo Borghini quarta

Elise Chabbey ha vinto l'edizione 2026 della Strade Bianche femminile. La svizzera ha approfittato di una mezza incertezza delle avversarie nella curva al termine dello strappo di via Santa Caterina e nella volata finale ha preso i metri decisivi per il trionfo in Piazza del Campo. Seconda la polacca Kasia Niewiadoma, terza la tedesca Franziska Koch. Quarta la nostra Elisa Longo Borghini, beffata dopo una corsa condotta quasi alla perfezione e spesso all'attacco, soprattutto nelle salite finali. "Ci ho provato, se non ci si prova non si vince. Preferisco arrivare quarta così che seconda senza provarci" le parole dell'azzurra.