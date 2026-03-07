Inizia la stagione delle grandi classiche del ciclismo. Oggi la Strade Bianche sulle colline senesi. Pogacar insegue la quarta vittoria nella corsa. Tanti gli sfiddanti: da Pidcock a Van Aert, da Healy al giovanissimo francese Seixas. Qui il racconto della corsa minuto per minuto
L'arrivo concentrato di Pogacar alla partenza
Qui intanto le immagini dell'arrivo del fuoriclasse sloveno alla partenza...tutti gli occhi sono per lui
Partiti!
I corridori hanno lasciato la partenza, solita passerella verso il km 0 dove ci sarà il via ufficiale alla corsa
Tutto pronto per la partenza
Tutto pronto per la partenza a Siena della Strade Bianche!
La video presentazione del percorso
I partecipanti/4
I partecipanti/3
I partecipanti/2
I partecipanti/1
Le immagini del foglio firma
La crono tabella
Qui le crono tabelle delle due corse: oggi si corre infatti anche la gara femminile
Le squadre partecipanti:
- ALPECIN-PREMIER TECH
- BAHRAIN VICTORIOUS
- DECATHLON CMA CGM TEAM
- EF EDUCATION – EASYPOST
- GROUPAMA-FDJ UNITED
- INEOS GRENADIERS
- LIDL-TREK
- LOTTO INTERMARCHÉ
- MOVISTAR TEAM
- NSN CYCLING TEAM
- RED BULL – BORA – HANSGROHE
- SOUDAL QUICK-STEP
- TEAM JAYCO ALULA
- TEAM PICNIC POSTNL
- TEAM VISMA | LEASE A BIKE
- UAE TEAM EMIRATES XRG
- UNO-X MOBILITY
- XDS ASTANA TEAM
- PINARELLO-Q36.5 PRO CYCLING TEAM
- TUDOR PRO CYCLING TEAM
- BARDIANI CSF 7 SABER
- MBH BANK CSB TELECOM FORT
- SOLUTION TECH NIPPO RALI
- TEAM POLTI VISITMALTA
- UNIBET ROSE ROCKETS
I tratti in sterrato:
- Vidritta – 2,4km
- Bagnaia – 3,5km
- Radi – 4,4km
- Torrente Stile – 0,4km
- Lucignano d'Asso – 11,9km
- Pieve a Salti – 8km
- San Martino in Grania – 9,4km
- Monte Sante Marie – 11,5km
- Monteaperti – 0,6km
- Colle Pinzuto – 2,4km
- Le Tolfe – 1,1km
- Strada del Castagno – 0,7km
- Montechiaro – 3,3km
- Colle Pinzuto – 2,4km
- Le Tolfe – 1,1km
L'altimetria
Il percorso
Percorso molto mosso e ondulato sia sul piano planimetrico che altimetrico, privo di lunghe salite, ma costellato di strappi più o meno ripidi specie su sterrato. Sono presenti circa 64 km di strade sterrate divise in 14 settori. Il totale del tragitto invece sarà 203 km, leggermente inferiore ai 213 dello scorso anno. Come al solito si partirà e si arriverà a Siena, nel favoloso traguardo di piazza del Campo, con partenza in zona Stadio/Fortezza Medicea
Dalla prima edizione a oggi
La prima edizione è stata vinta nel 2007 dal russo Aleksandr Kolobnev (nella foto della premiazione con Paolo Bettini e Fiorenzo Magni). Fu l'unica autunnale: dall'anno successivo venne spostata a inizio marzo, prima della Tirreno-Adriatico e della Milano-Sanremo. La Strade Bianche è anche soprannominata "la classica del Nord più a sud d'Europa", perché unisce le caratteristiche della Roubaix con i suoi km in sterrato alla difficoltà dei "muri" che ricordano quelli del Giro delle Fiandre, le corse più caratteristiche del Nord Europa corse sempre in primavera
C'era una volta "L'Eroica"
In principio era l'Eroica, un omaggio ai pionieri del ciclismo e alle loro imprese sulle terribili strade sterrate del Novecento. Il nome della corsa cambiò dalla terza edizione, per quella che ormai viene ribattezzata la 'sesta' classica monumento del calendario: Strade Bianche, quelle tipiche della campagna senese. Oggi è considerata da molti al pari delle cinque Classiche Monumento (Milano-Sanremo, Parigi-Roubaix, Giro delle Fiandre, Liegi-Bastogne-Liegi, Giro di Lombardia) e quest'anno arriva alla 20^ edizione
Strade Bianche: percorso, favoriti e partecipanti
Tanti gli sfidanti per Pogacar
La "Strade Bianche" avrà ancora ai nastri di partenza Tadej Pogacar, a caccia del poker dopo i successi del 2022, 2024 e 2025. Se la dovrà vedere con l'inglese Tom Pidcock, campione nel 2023 e secondo lo scorso anno dietro al fenomeno sloveno, ma anche con il giovane Seixas e il belga van Aert, vincitore nel 2020. Quest'anno la lunghezza del percorso è di 203 km, con 14 settori in sterrato, ovvero circa 64 km di strade bianche.
Seixas-mania: i francesi hanno il loro anti-Pogačar
La passione dei francesi per il ciclismo può essere ripagata da una nuova stella: Paul Seixas sta crescendo e si sta candidando a diventare tra i migliori del mondo. Potrà continuare a farsi notare in questa Strade Bianche. La somiglianza con Pogačar? Incredibilmente alta per i francesi...
Seixas-mania: i francesi hanno il loro anti-Pogačar
Colle Pinzuto dedicato a Tadej Pogacar
Chi vince tre volte le Strade Bianche ha diritto a un cippo e a un tratto di sterrato dedicato. Dopo Fabian Cancellara, tocca a Tadej Pogacar avere questo onore: allo sloveno intitolato il tratto di Colle Pinzuto, una delle zone decisive per la gara.
Il leggendario omaggio a Pogacar: un pezzo di Strade Bianche prende il suo nome
In corso la gara femminile
L'albo d'oro: Pogacar a caccia del quarto successo
Sabato si apre la stagione delle Classiche con la 20^ edizione della Strade Bianche. Tadej Pogacar a caccia del poker, con lo sloveno primo a conquistare la corsa con la maglia di campione del mondo nel 2025, successo che gli ha consentito di raggiunge in testa all'albo d'oro un autentico specialista della classica toscana come Fabian Cancellara. Ecco l'albo d'oro con tutti i podi a partire dalla 1^ edizione del 2007
Pogacar a caccia del poker a Siena
Il grande giorno della Strade Bianche
Buongiorno! La stagione del ciclismo entra nel vivo con la Strade Bianche, una delle corse più affascinanti di inizio stagione. Qui tutti gli aggiornamenti minuto per minuto. Buona corsa!