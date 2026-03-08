Luke Lamperti vince la 1^ tappa della Parigi-Nizza

L'americano Luke Lamperti vince la prima tappa della Parigi-Nizza, partita oggi con una frazione di 170 chilometri da Achères e arrivo a Carrières-sous-Poissy. Il 23enne corridore della EF Education – EasyPost ha regolato il gruppo nella volata finale. Tappa contrassegnata da una fuga ripresa però a 3 km dal traguardo, quindi lo sprint finale che ha regalato a Lamperti anche la maglia di leader della corsa. Lunedì 9 marzo la seconda frazione da Épône a Montargis, 187 chilometri destinati probabilmente a un'altra sfida tra velocisti