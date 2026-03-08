Luke Lamperti vince la 1^ tappa della Parigi-Nizza

Offerte Sky
Parigi-Nizza, Luke Lamperti vince la prima tappa in volata

Ciclismo

Lo statunitense della EF Education-EasyPost vince la prima tappa della Parigi-Nizza regolando il gruppo in volata. Luke Lamperti indossa quindi la maglia di leader della corsa. Lunedì 9 marzo seconda tappa, altra occasione per i velocisti

L'americano Luke Lamperti vince la prima tappa della Parigi-Nizza, partita oggi con una frazione di 170 chilometri da Achères e arrivo a Carrières-sous-Poissy. Il 23enne corridore della EF Education – EasyPost ha regolato il gruppo nella volata finale. Tappa contrassegnata da una fuga ripresa però a 3 km dal traguardo, quindi lo sprint finale che ha regalato a Lamperti anche la maglia di leader della corsa. Lunedì 9 marzo la seconda frazione da Épône a Montargis, 187 chilometri destinati probabilmente a un'altra sfida tra velocisti

L'ordine d'arrivo della prima tappa: 

  • 1 LAMPERTI Luke EF Education – EasyPost 3:45:17
  • 2 BRAET Vito Lotto Intermarché 0:00
  • 3 AULAR Orluis Movistar Team 0:00
  • 4 FRETIN Milan Cofidis 0:00
  • 5 GIRMAY Biniam NSN Cycling Team 0:00
  • 6 PLOWRIGHT Jensen Alpecin-Premier Tech 0:00
  • 7 TEUNISSEN Mike XDS Astana Team 0:00
  • 8 LØLAND Sakarias Koller Uno-X Mobility 0:00
  • 9 ZINGLE Axel Team Visma | Lease a Bike 0:00
  • 10 DONALDSON Robert Team Jayco AlUla 0:00

