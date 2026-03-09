Parigi-Nizza, Kanter vince la 2^ tappa. Lampert ancora in maglia gialla

La volata che chiude la seconda tappa della Parigi-Nizza emette un verdetto a sorpresa: è il tedesco della Xds Astana Max Kanter a prendersi la vittoria, bravissimo a beffare sul traguardo di Montargis avversari decisamente più accreditati, come il neozelandese Pithie della Red Bull Bora Hansgrohe e il belga Stuyven della Soudal Quick Step. E’ la vittoria più importante in carriera per Kanter, alla non più tenera età di 29 anni, e alla fine non nasconde una certa commozione: “E’ incredibile quanto abbia aspettato, ho avuto problemi di salute che mi hanno impedito di prendermi le mie soddisfazioni. Sono davvero contento per questa vittoria di prestigio”. Il successo di Kanter arriva alla fine di una tappa vivacizzata da una serie continua di azioni: prima quella firmata da Matteo Vercher, Mathis Le Berre e Casper Pedersen, arrivata fino a 59 chilometri dalla conclusione e poi quella di Daan Hoole, ripreso dalle squadre dei velocisti solo all’ultimo chilometro. Lo statunitense Luke Lamperti della EF Education/easypost conserva agevolmente la maglia gialla alla vigilia della cronometro a squadre di 23.5 km che porterà il gruppo a Pouilly-sur-Loire.