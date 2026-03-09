Filippo Ganna vince la cronometro che ha dato il via alla Tirreno-Adriatico: l'azzurro vola a Lido di Camaiore e in 11,5 km dà 22 secondi al compagno di squadra Arensman, secondo. Il campione italiano indossa quindi la maglia di leader della corsa. Tra gli uomini che puntano alla classifica, buone le prove di Pellizzari e Tiberi, vicini ai big

E' subito Top Ganna alla Tirreno-Adriatico: lo specialista azzurro trionfa nella cronometro di apertura della corsa, 11,.5 km a Lido di Camaiore, con un tempo superlativo. Il corridore della Ineos-Grenadiers chiude infatti in 12:08 alla impressionante media di 56.868 km/h, 9 secondi meglio del tempo della scorsa edizione. Per Ganna è il quinto successo di tappa nella corsa dei due mari, eguagliata una leggenda del ciclismo italiano, Francesco Moser. Ganna è apparso in grande forma, soprattutto in vista del grande obiettivo stagionale, la Milano-Sanremo (lo scorso anno l'azzurro fu secondo). Doppietta per la Ineos, la squadra britannica piazza infatti al secondo posto l'olandese Arensman, terzo il tedesco Max Walscheid della Lidl-Trek. Ottimo quinto posto per Jonathan Milan (Lidl-Trek) che chiude a 29 secondi dal primo posto. Tra gli uomini di classifica il migliore è lo sloveno Roglic, settimo a 31 secondi. Ma gli altri sono tutti in pochi secondi: l'azzurro Tiberi 9° a 33 secondi, Il messicano Del Toro 10° a 36 secondi e 12° l'altro azzurro Pellizzari a 37 secondi. Martedì 10 marzo la seconda tappa da Camaiore a San Gimignano, 206 km nervosi e adatti agli attacchi.