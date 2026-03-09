Offerte Sky
Tirreno-Adriatico 2026: Filippo Ganna vince la prima tappa a cronometro

Ciclismo

Filippo Ganna vince la cronometro che ha dato il via alla Tirreno-Adriatico: l'azzurro vola a Lido di Camaiore e in 11,5 km dà 22 secondi al compagno di squadra Arensman, secondo. Il campione italiano indossa quindi la maglia di leader della corsa. Tra gli uomini che puntano alla classifica, buone le prove di Pellizzari e Tiberi, vicini ai big

E' subito Top Ganna alla Tirreno-Adriatico: lo specialista azzurro trionfa nella cronometro di apertura della corsa, 11,.5 km a Lido di Camaiore, con un tempo superlativo. Il corridore della Ineos-Grenadiers chiude infatti in 12:08 alla impressionante media di 56.868 km/h, 9 secondi meglio del tempo della scorsa edizione. Per Ganna è il quinto successo di tappa nella corsa dei due mari, eguagliata una leggenda del ciclismo italiano, Francesco Moser. Ganna è apparso in grande forma, soprattutto in vista del grande obiettivo stagionale, la Milano-Sanremo (lo scorso anno l'azzurro fu secondo). Doppietta per la Ineos, la squadra britannica piazza infatti al secondo posto l'olandese Arensman, terzo il tedesco Max Walscheid della Lidl-Trek. Ottimo quinto posto per Jonathan Milan (Lidl-Trek) che chiude a 29 secondi dal primo posto. Tra gli uomini di classifica il migliore è lo sloveno Roglic, settimo a 31 secondi. Ma gli altri sono tutti in pochi secondi: l'azzurro Tiberi 9° a 33 secondi, Il messicano Del Toro 10° a 36 secondi e 12° l'altro azzurro Pellizzari a 37 secondi. Martedì 10 marzo la seconda tappa da Camaiore a San Gimignano, 206 km nervosi e adatti agli attacchi.

L'ordine d'arrivo della cronometro: 

  • 1) Filippo Ganna (INEOS Grenadiers) 12:08 (media 56.868 km/h)
  • 2) Thymen Arensman (INEOS Grenadiers) +0:22
  • 3) Max Walscheid (Lidl – Trek) +0:26
  • 4) Magnus Sheffield (INEOS Grenadiers) s.t.
  • 5) Jonathan Milan (Lidl – Trek) +0:29
  • 6) Alan Hatherly (Team Jayco AlUla) +0:30
  • 7) Primož Roglič (Red Bull – BORA – hansgrohe) +0:31
  • 8) Ethan Hayter (Soudal Quick-Step) +0:32
  • 9) Antonio Tiberi (Bahrain – Victorious) +0:33
  • 10) Isaac del Toro (UAE Team Emirates – XRG) +0:36
  • 12) Giulio Pellizzari (Red Bull - BORA - hansgrohe) +0.37

