Ineos vince cronosquadre, Ayuso (Lidl) in giallo

Parigi-Nizza, Ineos-Grenadiers vince 3^ tappa cronosquadre. Ayuso maglia giallaparigi-nizza
Il team britannico vince la terza tappa, la cronometro a squadre da Cosne-Cours-sur-Loire a Pouilly-sur-Loire, con soli due secondi di vantaggio sulla Lidl-Trek di Ayuso, leader della classifica generale
La Ineos-Grenadiers conferma il buon avvio di stagione e si impone nella terza tappa della Parigi-Nizza, la cronometro a squadre da Cosne-Cours-sur-Loire a Pouilly-sur-Loire di 23,5 chilometri. Ottima anche la risposta della Lidl-Trek, seconda a soli 2 secondi con il capitano Ayuso leader della corsa. L'ordine d'arrivo della terza tappa:
- 1. Ineos Grenadiers, 26'40''
- 2. Lidl-Trek, +2''
- 3. Decathlon CMA CGM, +11''
- 4. Visma-Lease a Bike, +15''
- 5. Red Bull-Bora-Hansgrohe, +20''
la classifica generale dopo la terza tappa
- Juan Ayuso (ESP) - Lidl-Trek - 08h 37' 02"
- Kévin Vauquelin (FRA) - Ineos Grenadiers - + 00' 02"
- Oscar Onley (GBR) - Ineos Grenadiers - +00' 03''
- Daan Hoole (NED) - Decathlon CMA CGM Team - + 00' 13"
- Bruno Armirail (FRA) - Team Visma | Lease a Bike - +00' 17''
- Davide Piganzoli (ITA) - Team Visma | Lease a Bike - +00' 17''
- Jonas Vingegaard (DEN) - Team Visma | Lease a Bike - +00' 17''
- Aleksandr Vlasov - Red Bull - BORA - hansgrohe - + 00' 22"
- Daniel Felipe Martinez Poveda (COL) - Red Bull - BORA - hansgrohe - + 00' 22"
- Laurence Pithie (NZL) - Red Bull - BORA - hansgrohe - + 00' 24''