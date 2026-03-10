Ineos vince cronosquadre, Ayuso (Lidl) in giallo

Offerte Sky
Parigi-Nizza, Ineos-Grenadiers vince 3^ tappa cronosquadre. Ayuso maglia gialla

parigi-nizza

Il team britannico vince la terza tappa, la cronometro a squadre da Cosne-Cours-sur-Loire a Pouilly-sur-Loire, con soli due secondi di vantaggio sulla Lidl-Trek di Ayuso, leader della classifica generale

TIRRENO-ADRIATICO, VAN DER POEL VINCE LA 2^ TAPPA

La Ineos-Grenadiers conferma il buon avvio di stagione e si impone nella terza tappa della Parigi-Nizza, la cronometro a squadre da Cosne-Cours-sur-Loire a Pouilly-sur-Loire di 23,5 chilometri. Ottima anche la risposta della Lidl-Trek, seconda a soli 2 secondi con il capitano Ayuso leader della corsa. L'ordine d'arrivo della terza tappa: 

  • 1. Ineos Grenadiers, 26'40''
  • 2. Lidl-Trek, +2''
  • 3. Decathlon CMA CGM, +11''
  • 4. Visma-Lease a Bike, +15''
  • 5. Red Bull-Bora-Hansgrohe, +20''

la classifica generale dopo la terza tappa

  1. Juan Ayuso (ESP) - Lidl-Trek - 08h 37' 02"
  2. Kévin Vauquelin (FRA) - Ineos Grenadiers - + 00' 02"
  3. Oscar Onley (GBR) - Ineos Grenadiers - +00' 03''
  4. Daan Hoole (NED) - Decathlon CMA CGM Team - + 00' 13"
  5. Bruno Armirail (FRA) - Team Visma | Lease a Bike - +00' 17''
  6. Davide Piganzoli (ITA) - Team Visma | Lease a Bike - +00' 17''
  7. Jonas Vingegaard (DEN) - Team Visma | Lease a Bike - +00' 17''
  8. Aleksandr Vlasov - Red Bull - BORA - hansgrohe - + 00' 22"
  9. Daniel Felipe Martinez Poveda (COL) - Red Bull - BORA - hansgrohe - + 00' 22"
  10. Laurence Pithie (NZL) - Red Bull - BORA - hansgrohe - + 00' 24''

