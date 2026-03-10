L'olandese conquista la seconda tappa della Tirreno-Adriatico sul traguardo di San Gimignano. Alle sue spalle Del Toro (nuovo leader della classifica generale al posto di Ganna) e Pellizzari. Vendrame (5°), Pinarello (6°) e Ciccone (7°) sono gli altri italiani nella top ten di giornata
ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO
L'ordine d'arrivo della seconda tappa
- 1 VAN DER POEL Mathieu Alpecin-Premier Tech 4:53:23
- 2 DEL TORO Isaac UAE Team Emirates – XRG S.T.
- 3 PELLIZZARI Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe S.T.
- 4 JOHANNESSEN Tobias Halland Uno-X Mobility +15"
- 5 VENDRAME Andrea Team Jayco AlUla +17"
- 6 PINARELLO Alessandro NSN Cycling Team +17"
- 7 CICCONE Giulio Lidl – Trek +17"
- 8 KRON Andreas Uno-X Mobility +17"
- 9 CHAMPOUSSIN Clément XDS Astana Team +17"
- 10 LAPEIRA Paul Decathlon CMA CGM Team +17"