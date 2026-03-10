Offerte Sky
Tirreno-Adriatico 2026, Van der Poel vince la 2^ tappa. Del Toro nuovo leader

Ciclismo

L'olandese conquista la seconda tappa della Tirreno-Adriatico sul traguardo di San Gimignano. Alle sue spalle Del Toro (nuovo leader della classifica generale al posto di Ganna) e Pellizzari. Vendrame (5°), Pinarello (6°) e Ciccone (7°) sono gli altri italiani nella top ten di giornata

ARTICOLO IN AGGIORNAMENTO

L'ordine d'arrivo della seconda tappa

  • 1 VAN DER POEL Mathieu Alpecin-Premier Tech 4:53:23
  • 2 DEL TORO Isaac UAE Team Emirates – XRG S.T.
  • 3 PELLIZZARI Giulio Red Bull – BORA – hansgrohe S.T.
  • 4 JOHANNESSEN Tobias Halland Uno-X Mobility +15"
  • 5 VENDRAME Andrea Team Jayco AlUla +17"
  • 6 PINARELLO Alessandro NSN Cycling Team +17"
  • 7 CICCONE Giulio Lidl – Trek +17"
  • 8 KRON Andreas Uno-X Mobility +17"
  • 9 CHAMPOUSSIN Clément XDS Astana Team +17"
  • 10 LAPEIRA Paul Decathlon CMA CGM Team +17"

 

